Το ζήτημα της ελλιπούς στελέχωσης Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης αποτελεί κομβικής σημασίας και πρέπει να επιλυθεί άμεσα για το καλό των μαθητών.

Σοβαρές ανησυχίες προκαλεί η εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου για τα Τμήματα Ένταξης (Τ.Ε.) και την Παράλληλη Στήριξη, όπως αναδεικνύεται μέσα από την τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ).

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου τριμήνου, γίνεται σαφές ότι απαιτούνται άμεσες διορθωτικές κινήσεις, ώστε η συμπερίληψη να μην παραμείνει θεωρητική εξαγγελία αλλά να μετατραπεί σε ουσιαστική εκπαιδευτική πράξη. Παρά τις θετικές νομοθετικές προβλέψεις, η καθημερινή σχολική πραγματικότητα δείχνει ότι η έμφαση δίνεται συχνά στη διαχειριστική «τακτοποίηση» των αναγκών και όχι στην παιδαγωγική τους κάλυψη. Η υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιμετωπίζεται πολλές φορές με λογιστικά κριτήρια, γεγονός που οδηγεί σε ελλιπή παρεμβατικότητα, καθυστερήσεις και σύγχυση ρόλων.

Τα βασικά προβλήματα που καταγράφονται

Ελλιπής στελέχωση Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης, με αποτέλεσμα περιορισμένες ώρες υποστήριξης και αναγκαστικές «αλχημείες» στα προγράμματα.

Απουσία συστηματικής επιμόρφωσης, ιδιαίτερα σε θέματα διαφοροποιημένης διδασκαλίας και συμπεριληπτικών πρακτικών, τόσο για τους εκπαιδευτικούς γενικής όσο και ειδικής αγωγής.

Σύγχυση αρμοδιοτήτων, με παρεμβάσεις στη διαμόρφωση των ωρών υποστήριξης από όργανα που δεν προβλέπονται θεσμικά, υπονομεύοντας τον παιδαγωγικό ρόλο των εκπαιδευτικών ΕΑΕ.

Υπερβολική έμφαση στην υποστήριξη εντός τάξης, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις (μείωση μαθητών, συνεργασία, σταθερό πλαίσιο), που συχνά ακυρώνει την ουσία της παρέμβασης.

Υποβάθμιση των μικροομάδων στα Τ.Ε., οι οποίες αποτελούν κρίσιμο εργαλείο εξατομικευμένης διδασκαλίας και ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης των μαθητών.

Τι πρέπει να αλλάξει άμεσα

Με την επανέναρξη των μαθημάτων μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, εκπαιδευτικοί και φορείς της Ειδικής Αγωγής ζητούν ενίσχυση της στελέχωσης με μόνιμο και επαρκές προσωπικό,σαφές παιδαγωγικό πλαίσιο για τη λειτουργία Τ.Ε. και Παράλληλης Στήριξης, ουσιαστική και υποχρεωτική επιμόρφωση όλων των εμπλεκομένων, σεβασμό στις γνωματεύσεις και στους διακριτούς ρόλους των δομών υποστήριξης, μείωση του αριθμού μαθητών στις τάξεις όπου φοιτούν παιδιά με αυξημένες και σύνθετες ανάγκες.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου Αποφοίτων Τμημάτων Ειδικής Αγωγής (ΣΑΤΕΑ) «η συμπερίληψη δεν αποτελεί διαχειριστική επιλογή ούτε λογιστική εξίσωση, αλλά θεμελιώδες δικαίωμα που προϋποθέτει επαρκείς δομές, εξειδικευμένο προσωπικό, σταθερότητα, συνέχεια και παιδαγωγική τεκμηρίωση.»