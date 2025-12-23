Οι αισιόδοξοι και οι ...προβληματισμένοι.

Από τις πρώτες συζητήσεις που γίνονται εντός κυβέρνησης για το αν και κατά πόσο θα επηρεάσει ένα νέο κόμμα Καρυστιανού εκλογικά την Ν.Δ. διαπιστώνει κανείς ότι στην κυβέρνηση δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Τουλάχιστον όχι επί του παρόντος.

Οι περισσότεροι στην κυβέρνηση πιστεύουν ότι πρωτίστως το κόμμα Καρυστιανού θα προκαλέσει ανακατατάξεις στον κεντροαριστερό χώρο αλλάζοντας την εικόνα του υφιστάμενου πολιτικού σκηνικού.

Κάποιοι εμφανίζονται πιο σκεπτικοί λόγω του ότι οι έρευνες δείχνουν ότι η Μαρία Καρυστιανού μπορεί να προσελκύσει ψήφους από όσους απέχουν συνειδητά από τις κάλπες κάτι που μπορεί να λειτουργήσει σε βάρος του πρώτου κόμματος.

Πάντως, η πρώτη κίνηση της ΑΑΔΕ σε βάρος του Συλλόγου θυμάτων των Τεμπών και της Μαρίας Καρυστιανού δεν μαρτυράει ψυχραιμία.

Θα δούμε...

Λ.Ι.