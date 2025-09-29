«Τα ψέματα τελείωσαν, οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι και οι δικαιολογίες εξαντλήθηκαν. Τα κενά στα σχολεία δεν μπορούν να καλυφθούν με επικοινωνιακά τρικ» τονίζουν οι εκπαιδευτικοί.

«Ασφυκτική» η κατάσταση με τα κενά στα σχολεία καθώς παρά τις 11.001 αναπληρωτών εκπαιδευτικών οι ελλείψεις παραμένουν τεράστιες, οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι για ακόμη μια φορά οι ανάγκες σε προσωπικό υποεκτιμήθηκαν με τις χιλιάδες χαμένες ώρες να αποτελούν μονόδρομο στις πλάτες των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών.

Σύμφωνα με την εκπαιδευτική κοινότητα η ευθύνη για το μπάχαλο και το πρωτοφανές αλαλούμ που επικρατεί στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας με την υποστελέχωση είναι αποκλειστικά του Υπουργείου Παιδείας με τις «πλάτες» της κυβέρνησης. Όπως τονίζουν δεν πρόκειται για λάθος υπολογισμούς αλλά για εσκεμμένη πολιτική επιλογή που δεν εξασφάλισε την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε η δημόσια εκπαίδευση να λειτουργήσει σωστά. Παρά τις δύο φάσεις αναπληρωτών τα υπολειπόμενα κενά είναι 15.000 (!) με τις προβλέψεις να μην είναι αισιόδοξες για την πορεία της εκπαίδευσης. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι ελλείψεις είναι δραματικές στην παράλληλη στήριξη. Οι υπουργικές εξαγγελίες για έμπρακτη στήριξη και ενίσχυση αυτού του θεσμού αποδεικνύονται κενό γράμμα όταν οι μαθητές την στερούνται με άγνωστο το πότε θα καλυφθούν οι ώρες.

Εκπαιδευτικός της Ανατολικής Αττικής μιλώντας στο Dnews τόνισε ότι «Οι 15.000 επιπλέον προσλήψεις που απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία των σχολείων προϋποθέτουν επιπλέον χρήματα. Χωρίς αυτή την οικονομική προτεραιοποίηση της δημόσιας εκπαίδευσης, η ποιότητα της διδασκαλίας κινδυνεύει, και τα σχολεία θα συνεχίσουν να λειτουργούν με ημίμετρα. Είναι σαφές ότι απαιτούνται άμεσες, ουσιαστικές και χρηματοδοτημένες λύσεις για να μην υποστεί περαιτέρω πλήγμα η εκπαίδευση, με συνέπειες που αφορούν το μέλλον όλης της κοινωνίας.»

Ο πρόεδρος της ΔΟΕ, Σπύρος Μαρίνης, σχολίασε στο Dnews ότι «Επιλογή της κυβέρνησης να βάλει στην πρέσσα τα μορφωτικά δικαιώματα των μαθητών με τα χιλιάδες κενά, τη διάλυση του ολοήμερου και την στοχοποίηση των εκπαιδευτικών. Τεράστιες και οι ευθύνες σε όλες αυτές τις δυνάμεις εντός κλάδου που καλλιέργησαν εδώ και καιρό τον εφησυχασμό και την αναμονή ακόμα και με την άρνηση αγωνιστικών δράσεων του κλάδου ενώ ήταν φανερό που οδεύαμε από τις αρχές του καλοκαιριού. Απαντάμε άμεσα με την απεργία της 1ης του Οκτώβρη και κλιμακώνουμε για να ανατρέψουμε τα σχέδιά τους.»

Τα σχολεία λειτουργούν με χιλιάδες κενά και εκπαιδευτικούς «λάστιχο»

Χαρακτηριστικό το σχόλιο ανακοίνωση της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Εκπαιδευτικών (ΑΣΕ) που αναφέρει ότι «Οι νέες προσλήψεις επιβεβαίωσαν τους φόβους που διατυπώσαμε πολύ πριν ακόμα και από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, πως τα σχολεία θα λειτουργήσουν με χιλιάδες κενά και εκπαιδευτικούς «λάστιχο». Ακόμα και μετά τη Β’ Φάση, βρισκόμαστε στο σημείο που θα έπρεπε να είμαστε ΠΡΙΝ τις 11/9, δηλαδή πριν ανοίξουν τα σχολεία!

Ενώ οι πιο μετριοπαθείς υπολογισμοί καθόριζαν τα κενά στις 10.000 εκπαιδευτικούς μόνο στην πρωτοβάθμια, το ΥΠΑΙΘΑ προχώρησε σε πολύ μικρότερο αριθμό προσλήψεων, σχεδόν 6.500 εκπαιδευτικών. Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που βγαίνουν στο φως σε σχέση με την κάλυψη των αναγκών, ακόμα και αυτών που παραδέχεται το ΥΠΑΙΘΑ (που είναι πολύ κατώτερα από τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών).

Στην Αττική τα κενά σύμφωνα με τη διοίκηση είναι σχεδόν 5.000, σε περιοχές όπως το Ηράκλειο Κρήτης πάνω από 600, στα Χανιά από τα 400 κενά, καλύφθηκαν τα 120 (!), στη Β’ Ανατολική Αττική υπάρχουν πάνω από 120 κενά στην Παράλληλη Στήριξη και αυτή τη στιγμή καλύπτονται τα 27(!). Η ίδια εικόνα επικρατεί σε όλη τη χώρα. Αυτά τα κενά μεταφράζονται σε εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες, οι οποίες δεν αναπληρώνονται ούτε, βέβαια μπορούν να αντικατασταθούν από τους δήθεν νεωτερισμούς που εξαγγέλλει συχνά πυκνά η Υπουργός. Το Υπουργείο «Παιδείας» δεν μπορεί να κοροϊδεύει πια τους γονείς και τους μαθητές!»

Αντίστοιχη είναι και η τοποθέτηση του Δημήτρη Πολυχρονιάδη Πρόεδρου του Δ. Σ. του Συλλ. Εκπ/κών Π. Ε. Αμαρουσίου «Μόνο στην Αττική οι ελλείψεις είναι 4.817 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων στην Αβάθμια Εκπαίδευση και διορίστηκαν για όλη την Ελλάδα μόνο 6.459 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων. Χρειαζόμαστε άμεσα και Γ φάση πρόσληψης αναπληρωτών ώστε να καλυφθούν πλήρως τα κενά και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα δημόσια σχολεία της χώρας, τα οποία κενά όσο δεν καλύπτονται δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων μας.»

Στα κάγκελα οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής - «Δεν θα ανεχτούμε άλλη κοροϊδία»

Η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΜΑΦΑ) κάνει λόγο για β φάση αναπληρωτών - παρωδία με μόλις 386 προσλήψεις. Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν ότι «ο αριθμός των αναπληρωτών που ανακοινώθηκε – μόλις 386 συνολικά (Γενική ΠΕ: 254, Γενική ΔΕ: 98, ΕΑΕ ΠΕ: 17, ΕΑΕ ΔΕ: 17) – είναι εξαιρετικά χαμηλός και δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις ανάγκες της εκπαίδευσης. Και για τους εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής; Ουσιαστικά τίποτα! Η παντελής απουσία προσλήψεων για τον κλάδο μας δείχνει ξεκάθαρα την απαξίωση που βιώνουμε. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους Αν συγκρίνουμε με πέρυσι, οι φετινές Α’ και Β’ φάσεις μαζί αντιστοιχούν στην περσινή μόνο Α’ φάση! Αυτό δεν είναι «πρόοδος», είναι πισωγύρισμα.

Τα κενά υπάρχουν, είναι γνωστά σε όλους, και όμως οι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής μένουμε στην ανεργία. Αντί να γίνουν προσλήψεις εκεί που πραγματικά χρειάζονται, βλέπουμε τις ώρες μας να καλύπτονται πρόχειρα από άλλους συναδέλφους, κυρίως δασκάλους, που δεν έχουν καμία εξειδίκευση στη Φυσική Αγωγή. Πώς είναι δυνατόν να διδάσκεται μάθημα Φυσικής Αγωγής από εκπαιδευτικούς που δεν το έχουν σπουδάσει ποτέ; Εξαγγελίες που έμειναν στα χαρτιά Έχουμε χορτάσει από εξαγγελίες που μένουν στα χαρτιά: αύξηση ωρών, αθλητικά σχολεία, εισαγωγή του μαθήματος στο νηπιαγωγείο. Το πρόγραμμα κολύμβησης δεν μπορεί να υλοποιηθεί με αυτούς τους αριθμούς.

Ο εξαιρετικά μικρός αριθμός αναπληρωτών τόσο της Α’ όσο και της Β’ φάσης αποδεικνύει ότι οι μαθητές στερούνται το μάθημα που δικαιούνται, οι γυμναστές οδηγούνται στην ανεργία, η Φυσική Αγωγή αντιμετωπίζεται ως «πολυτέλεια» και όχι ως βασικό μάθημα της εκπαίδευσης. Απαιτούμε αμεση διεξαγωγή Γ’ φάσης προσλήψεων, με βάση τα πραγματικά κενά, σταμάτημα των «μπαλωμάτων» με ανάθεση μαθημάτων σε μη ειδικούς. Τα ψέματα τελείωσαν Κυρία Υπουργέ, οι αριθμοί είναι ξεκάθαροι και οι δικαιολογίες εξαντλήθηκαν. Τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν με επικοινωνιακά τρικ. Τα ψέματα τελείωσαν.»

Αναπληρωτές Φιλόλογοι: «Β Φάση για γέλια… ή ακόμη καλύτερα για κλάματα!»

Προβληματική είναι η κατάσταση και στα Φιλολογικά. Σε αιχμηρή της ανακοίνωση η Πρωτοβουλία Φιλολόγων διεκδικεί επιτάχυνση των διαδικασιών για την κάλυψη όλων των κενών στη Γενική και Ειδική Αγωγή, άμεσες προσλήψεις στις ΖΕΠ της Δευτεροβάθμιας και έναρξη των διαδικασιών για την Υλοποίηση του Προγράμματος της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια της χώρας. Όπως σημειώνουν «Τα στοιχεία της κάλυψης των κενών αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα της κατάστασης. Μόνο στους Φιλολόγους τα κενά που δήλωσαν οι ΔΔΕ ανήλθαν σε 977 θέσεις πλήρους ωραρίου (777 στη Γενική Παιδεία και 200 στο Πρόγραμμα ΜΝΑΕ). Από αυτά καλύφθηκαν μόλις τα 522, ποσοστό 53% επί του συνόλου. Στη δε Γενική Παιδεία, η καθαρή κάλυψη μετά βίας αγγίζει το 40%! Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Δευτεροβάθμια Ειδική Αγωγή, όπου η κάλυψη των κενών των Φιλολόγων περιορίζεται στο 25%, αφού από τα 1178 κενά καλύφθηκαν μόλις τα 288. Ενδεικτικό, μάλιστα, της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι τη σχολική χρονιά 2024-2025 προσλήφθηκαν 280 αναπληρωτές πλήρους ωραρίου στο Πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ., ενώ τη φετινή (2025-2026) 250! Όπως είναι φανερό, το «συμμάζεμα» των κενών και οι συγχωνεύσεις των τμημάτων οδήγησαν σε αυτή τη μείωση. Στα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η μη ένταξη των Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) της Δευτεροβάθμιας στην Β’ Φάση, παρότι αυτά δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό Προϋπολογισμό, αλλά από το ΕΣΠΑ. Είναι ξεκάθαρο ότι η λεγόμενη «συμπερίληψη» σταματά στην Πρωτοβάθμια, αφήνοντας χιλιάδες μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων στο έλεος των περικοπών, ενώ το ΕΣΠΑ αξιοποιείται με τρόπο φειδωλό και επιλεκτικό, τη στιγμή που οι πραγματικές ανάγκες είναι τεράστιες.»