Μετά την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού μια νέα σχολική μέρα εντάσσεται στο πρόγραμμα των μαθημάτων και καλεί τους μαθητές σε ευαισθητοποίηση για θέματα αναπηρίας.

Με εγκύκλιο που εστάλη στα σχολεία όλων των βαθμίδων το Υπουργείο Παιδείας ενημερώνει για μια αλλαγή στο πρόγραμμα των μαθημάτων της 3ης Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) οι σχολικές μονάδες ενθαρρύνονται να προγραμματίσουν δράσεις ευαισθητοποίησης, οργανωμένου παιχνιδιού, αθλοπαιδιών, καλλιτεχνικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τις Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και με την υποστήριξη των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., των Συμβούλων Εκπαίδευσης Παιδαγωγικής Ευθύνης, Ειδικής Αγωγής & Ενταξιακής Εκπαίδευσης και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού.

Οι μαθητές θα δώσουν κανονικά το παρών στα σχολεία, θα τηρηθεί κατά γράμμα το πρωτόκολλο των απουσιών καθώς πρόκειται για μια καθ΄όλα σχολική μέρα όμως δίνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθούν σχολικές ώρες για να ευαισθητοποιηθεί η μαθητική κοινότητα για θέματα συμπερίληψης αλλά και να ενημερωθεί για την τεράστια σημασία της προάσπιση του δικαιώματος των μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση αλλά και για να αρθούν όλα τα στερεότυπα και οι προκαταλήψεις γύρω από την αναπηρία.

Για την υποστήριξη των εν λόγω δράσεων προτείνεται η επίσκεψη στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π. Προσβάσιμο και στην Εκπαιδευτική Τηλεόραση, το περιεχόμενο των οποίων μπορεί να αποτελέσει έναυσμα ανάπτυξης διαλόγου και υλοποίησης δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην προαγωγή μίας κουλτούρας αποδοχής της διαφορετικότητας.

Μάλιστα υπάρχει κάλεσμα συμμετοχής ,στην εκδήλωση που θα διοργανωθεί (δια ζώσης), με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 – 12:00 στην αίθουσα Jacqueline de Romilly στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία θα μεταδοθεί και διαδικτυακά. Στόχος της εκδήλωσης είναι, αφενός, η ανάδειξη της φωνής των μαθητών/τριών με αναπηρία και, αφετέρου, η παρουσίαση και διάχυση ενταξιακών δράσεων που έχουν υλοποιηθεί σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης, καθώς και συνεργατικών πρακτικών σχολείων ειδικής αγωγής και γενικής εκπαίδευσης (π.χ. προγράμματα συνεκπαίδευσης), οι οποίες να αναδεικνύουν την ανάγκη σεβασμού της διαφορετικότητας.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ

Η συμπερίληψη και η ενσυναίσθηση πρέπει να γίνουν πράξη σε όλα τα σχολεία

Η 3η Δεκεμβρίου ας είναι η απαρχή για να γαλουχηθούν μέσα στο σχολικό περιβάλλον παιδιά που έχουν ενσυναίσθηση και αγάπη για τον συνάνθρωπο με αναπηρία. Τα παιδιά ΑμεΑ αξίζουν την αγάπη, την αποδοχή και την κατανόησή μας καθώς δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους υπόλοιπους. Ας σταματήσουμε να τα αντιμετωπίζουμε ως κάτι διαφορετικό και τελείως ξένο για εμάς και ας ανοίξουμε επιτέλους την αγκαλιά μας για να εντάξουμε εμπράκτως τόσο στην καθημερινότητα όσο και στις ζωές μας. Γιατί όπως εύστοχα λέει και η φράση «σε ένα κόσμο για λίγους δε χωράει κανείς».