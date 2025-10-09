Δάσκαλοι και καθηγητές ετοιμάζονται για 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη, τι ισχύει με τα μαθήματα στα σχολεία.

Η εκπαιδευτική κοινότητα ετοιμάζεται να κατέβει ξανά στο δρόμο και να απεργήσει, αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο που φέρνει αλλαγές στο ωράριο και την προστασία των εργαζομένων. ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ έχουν «κλειδώσει» τη συμμετοχή τους σε 24ωρη απεργία την Τρίτη 14 Οκτωβρίου, ημέρα συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή ενώ στις 15 του μήνα το νομοσχέδιο κατατίθεται προς ψήφιση.

Δάσκαλοι και καθηγητές όπως και στην προηγούμενη απεργία της 1ης Οκτώβρη αναμένεται να δώσουν ηχηρό «παρών» κάτω από την ομπρέλα της ΑΔΕΔΥ στην κινητοποίηση και στο συλλαλητήριο αντιδρώντας στις προωθούμενες αλλαγές του νομοσχέδιου που φέρνουν τα πάνω κάτω στο εργασιακό πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί ζητούν να διατηρηθεί το 8ωρο, να μην υπονομευθεί η προστασία των εργαζομένων και να εξασφαλιστεί η ισορροπία εργασίας και προσωπικής ζωής. Η κινητοποίηση της Τρίτης αποτελεί ένα ηχηρό «όχι» σε οποιαδήποτε απόπειρα εργασιακής εξατομίκευσης και υπερφόρτωσης των εκπαιδευτικών.

24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτώβρη με την συμμετοχή δασκάλων και καθηγητών

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., προχώρησε στην κήρυξη 24ωρης Πανελλαδικής Απεργίας για την Τρίτη 14 Οκτωβρίου κόντρα στο αντεργατικό νομοσχέδιο, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία, μετατρέποντας τον εργαζόμενο του 21ου αιώνα σε εργάτη χωρίς δικαιώματα και ζωή. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται από πλευράς ΑΔΕΔΥ «δίνουμε συνέχεια στην απεργία της 1ης Οκτωβρίου, ενάντια στο λεγόμενο «ευέλικτο ωράριο», που σημαίνει στην πράξη κατάργηση του 8ώρου, διάλυση κάθε έννοιας οικογενειακής και κοινωνικής ζωής και νομιμοποίηση της υπερεκμετάλλευσης. Η κυβέρνηση, αντί να στηρίξει το εισόδημα των εργαζομένων και να ενισχύσει τις υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα, επιλέγει να νομοθετήσει την πολυεργασία, τα εξαντλητικά ωράρια και να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Η απεργία της 14ης Οκτωβρίου είναι σταθμός στον αγώνα για αξιοπρέπεια, ελεύθερο χρόνο και ζωή με δικαιώματα.»

Τι θα συμβεί στα σχολεία την μέρα της απεργίας

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην απεργία της 14ης Οκτώβρη σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται με κλειστά σχολεία και διακοπή μαθημάτων. Οι μαθητές θα πρέπει να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές τους μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας αλλά οι ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί απεργούν θα παραμείνουν κενές. Σε περίπτωση που τα κενά είναι συνεχόμενα, οι μαθητές ενδέχεται να αποχωρήσουν νωρίτερα από τη σχολική αίθουσα, σύμφωνα με απόφαση της διεύθυνσης.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ολοήμερα προγράμματα, όπου η απουσία του υπεύθυνου μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας. Οι γονείς καλούνται να επικοινωνούν με τα σχολεία για λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα των παιδιών.