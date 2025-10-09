«Οι ιδιοκτήτες πετυχαίνουν διπλό τζακ-ποτ. Όχι μόνο καλύπτουν τα κενά της μαζικής αποχώρησης, αλλά ταυτόχρονα θα καταβάλλουν μικρότερους μισθούς στους συνταξιούχους!»

Την έντονη αντίδραση της Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) προκάλεση η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) που επιτρέπει τη συνέχιση της διδασκαλίας σε ιδιωτικά σχολεία ακόμη και μετά τη συμπλήρωση των 70 ετών.

Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει την απόφαση «προκλητική» και «δώρο στους ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων», υποστηρίζοντας ότι ανοίγει τον δρόμο για απασχόληση συνταξιούχων εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένων και πρώην στελεχών του Υπουργείου Παιδείας, σε βάρος των νέων δασκάλων και καθηγητών που αναζητούν εργασία.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, η συγκεκριμένη γνωμοδότηση του ΝΣΚ, η οποία προήλθε ύστερα από «περίεργο ερώτημα» της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, εξυπηρετεί τα επιχειρηματικά συμφέροντα των σχολαρχών, οι οποίοι, ενόψει της μαζικής φυγής ιδιωτικών εκπαιδευτικών λόγω των δύσκολων εργασιακών συνθηκών, επιδιώκουν να καλύψουν τα κενά με συνταξιούχους, μειώνοντας παράλληλα το μισθολογικό κόστος.

Η ΟΙΕΛΕ προειδοποιεί ότι η εφαρμογή της απόφασης θα οδηγήσει στη μετατροπή των ιδιωτικών σχολείων σε «κέντρα υπερηλίκων», εγείροντας ερωτήματα για την παιδαγωγική και επιστημονική επάρκεια μιας τέτοιας πρακτικής. «Ο χώρος της εκπαίδευσης χρειάζεται ανανέωση και νέες ιδέες, όχι εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στη συνταξιοδότηση», σημειώνει χαρακτηριστικά. Η Ομοσπονδία καλεί την Υπουργό Παιδείας να μην αποδεχθεί την απόφαση του ΝΣΚ, κάνοντας λόγο για «κατάπτυστη και προκλητική ενέργεια» που υπονομεύει το κύρος και το μέλλον της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ

Μια – ακόμη – προκλητική παρέμβαση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης αποδεικνύει ότι η μόνη έγνοια κάποιων στο χώρο της Παιδείας είναι η εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Με μια απαράδεκτη απόφασή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ), προφανώς όχι χωρίς πιέσεις, επιτρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται εκπαιδευτικοί στα ιδιωτικά σχολεία και μετά τη συμπλήρωση των 70 ετών ηλικίας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Το ΝΣΚ (μετά από ένα τουλάχιστον περίεργο ερώτημα της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) δίνει τη δυνατότητα και σε δημόσιους εκπαιδευτικούς, μετά τη συνταξιοδότησή τους και πριν συμπληρώσουν τα 70 έτη, να εργάζονται στα ιδιωτικά σχολεία!

Γιατί όμως;

⦁ Οι ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων γνωρίζουν ότι με το άνοιγμα του Πίνακα του ΑΣΕΠ και τις τραγικές εργασιακές συνθήκες που έχουν επιβάλει σε αυτά, εκατοντάδες ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί θα αποχωρήσουν. Σκοπεύουν, λοιπόν, να τους αντικαταστήσουν με …συνταξιούχους.

⦁ Με τον τρόπο αυτό οι ιδιοκτήτες πετυχαίνουν διπλό τζακ-ποτ. Όχι μόνο καλύπτουν τα κενά της μαζικής αποχώρησης, αλλά ταυτόχρονα, αντί να δώσουν οικονομικά κίνητρα στους νεότερους για να μείνουν, θα καταβάλλουν μικρότερους μισθούς στους συνταξιούχους! Μόνος στόχος το – βραχυπρόθεσμο – κέρδος…

⦁ Η απόφαση του ΝΣΚ για τους συνταξιούχους του δημοσίου (μετά από την, επαναλαμβάνουμε, τουλάχιστον περίεργη, ερώτηση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης) δεν είναι επίσης τυχαία. Είναι φωτογραφική και οι παροικούντες στην εκπαιδευτική Ιερουσαλήμ γνωρίζουμε καλά ποιοι θα είναι οι …ωφελούμενοι. Οι ιδιοκτήτες ζητούν πρώην στελέχη του Υπουργείου Παιδείας και των Διευθύνσεων

Εκπαίδευσης να αναλάβουν ως διευθυντικοί «θηριοδαμαστές» στα σχολεία για να «τιθασεύσουν» τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως για να αποτελούν ασπίδα προστασίας σε ελέγχους!

Με την συγκεκριμένη απόφαση του ΝΣΚ που θα/έχει αποδεχτεί (;) η Υπουργός Παιδείας, τα ιδιωτικά σχολεία θα μετατραπούν σε κέντρα υπερηλίκων. Εκατοντάδες συνταξιούχοι θα κληθούν να καλύψουν τα θηριώδη κενά που θα προκύψουν στην ιδιωτική εκπαίδευση. Και ερωτούμε. Είναι επιστημονικά και παιδαγωγικά ορθό να πλημμυρίσουν οι τάξεις νέων παιδιών με εκπαιδευτικούς που είναι πλέον εντελώς αποκομμένοι από τη ζωή και τις συνήθειές τους; Θα έχουν την ψυχική και σωματική αντοχή αυτοί οι άνθρωποι να ανταποκριθούν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις του εκπαιδευτικού επαγγέλματος επιστημονικά και τεχνολογικά;

Δεν στρεφόμαστε εναντίον συναδέλφων μας με οικονομικά θέματα που θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και μετά τη συμπλήρωση των ετών για συνταξιοδότηση. Ωστόσο, είναι πάγια θέση της ΟΙΕΛΕ να δίδεται προτεραιότητα στα νέα παιδιά να μπουν και να αιματοδοτήσουν με φρέσκιες απόψεις και ιδέες το χώρο της εκπαίδευσης.

Εν ολίγοις. Ο κίνδυνος πλέον δεν είναι μόνο να έχουμε ένα κύμα φυγής από την ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι και η μετατροπή των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων σε κέντρα υπερηλίκων προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών. Ελπίζουμε η Υπουργός Παιδείας να μην υπογράψει/να πάρει πίσω την κατάπτυστη και προκλητική αυτή απόφαση.