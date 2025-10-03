«Να κλείνουν τα ιδιωτικά σχολεία που παρανομούν – Όχι άλλη ασυλία» ξεκαθαρίζει η ΟΙΕΛΕ και ζητά να μπει σε τάξη ο χώρος της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Με αιχμηρή ανακοίνωση η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ) καταγγέλλει την «αναιμική εποπτεία» που ασκεί το κράτος στα ιδιωτικά σχολεία, τονίζοντας ότι «βαριά παραβατικά» ιδιωτικά σχολεία συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς συνέπειες εκμεταλλευόμενα διάφορα «παραθυράκια» της νομοθεσίας αλλά και την απουσία κεντρικού ελέγχου.

Ο πρόεδρος της ΟΙΕΛΕ κατέθεσε σε ΕΔΕ για σχολείο της Ανατολικής Αττικής, όπου –όπως αναφέρει– παρατηρούνται απλήρωτες υπερωρίες, πλαστοί βαθμοί κατά παραγγελία γονέων, απουσίες που δεν καταγράφονται, εκδικητικές απολύσεις και εργασιακό bullying. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση «Και λοιπόν; Θα γίνει κάτι; Θα αλλάξει κάτι;Η εμπειρία έχει δείξει ότι σπάνια αγγίζονται τα ιδιωτικά σχολεία, όσο σοβαρές και αν είναι οι παρανομίες τους. Λίγο οι σχέσεις κάποιων ιδιοκτητών με την εκτελεστική εξουσία, λίγο οι σχέσεις μικροδιαπλοκής με στελέχη της εκπαίδευσης, η εποπτεία που ασκείται στην ιδιωτική εκπαίδευση είναι αναιμική, σχεδόν τυπική. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2022 με στοιχεία που συλλέξαμε, μόλις 2 (!!) από τις 49 πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες μας ελέγχθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και, ω του θαύματος, και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες αθωώθηκαν!»

Η ΟΙΕΛΕ υπενθυμίζει ότι στο εξωτερικό εκατοντάδες ιδιωτικά σχολεία κλείνουν κάθε χρόνο λόγω παρανομιών, ενώ στην Ελλάδα μόνο δύο υπουργοί την τελευταία 25ετία, Νίκος Φίλης και Κώστας Γαβρόγλου έλεγξαν με αυστηρότητα το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης βάζοντας μια σχετική τάξη σε έναν ασύδοτο χώρο. «Υπήρξαν και άλλοι Υπουργοί, βέβαια, όπως ο Νίκος Φίλης που έλεγξαν με αυστηρότητα το χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης βάζοντας μια σχετική τάξη σε έναν ασύδοτο χώρο. Αποτελεί αναγκαιότητα η αλλαγή επί το αυστηρότερο των πειθαρχικών διατάξεων του Ν. 682/77, των οποίων οι προβλεπόμενες ποινές για τους παραβάτες ιδιοκτήτες των σχολείων είναι τουλάχιστον αστείες. Επιχειρήθηκε αλλαγή του πειθαρχικού πλαισίου για τα ιδιωτικά σχολεία επί Υπουργίας Κ. Γαβρόγλου το 2019, αλλά οι εκλογές τον …πρόλαβαν.» σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Η πρόταση της ΟΙΕΛΕ

Όπως καταγγέλλει η ΟΙΕΛΕ, ακόμη και σχολεία που κλείνουν λόγω παρανομιών επανεμφανίζονται με άλλο όνομα και άλλον «τυπικό» ιδιοκτήτη, συνεχίζοντας ανενόχλητα τη λειτουργία τους. Η Ομοσπονδία ζητά αυστηροποίηση των πειθαρχικών διατάξεων του νόμου 682/77, χαρακτηρίζοντας τις σημερινές προβλεπόμενες ποινές «τουλάχιστον αστείες». Όπως τονίζει, η νομιμότητα πρέπει να τηρείται, όχι μόνο για την προστασία της εκπαίδευσης και των εργασιακών δικαιωμάτων, αλλά και για τη στήριξη των υγιών ιδιωτικών σχολείων που πλήττονται από τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

«Ιδιωτικά σχολεία που εκμεταλλεύονται τους εκπαιδευτικούς, που αλλοιώνουν προγράμματα και βαθμολογίες, που παραχαράσσουν εξετάσεις ή που δεν πληρώνουν κανονικά το προσωπικό τους, πρέπει να κλείνουν – όπως ακριβώς συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη», καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΙΕΛΕ, με νόημα: «Μένουμε Ευρώπη… ή μήπως όχι;».