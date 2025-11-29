Ο αναπληρωτής υπουργός αντί να απαντήσει για όσα καταγγέλλονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε την γνωστή τακτική των εκφοβισμών σε βάρος του δημοσιογράφου.

Με μηνύσεις και αγωγές απειλεί το δημοσιογράφο Βαγγέλη Τριάντη ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κώστας Κυρανάκης μετά από ρεπορτάζ του στον ιστότοπο DataJournalists αναφορικά με έγγραφη καταγγελία που έχει διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σχετικά με τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών που διαθέτει η εταιρεία Κτηματολόγιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η καταγγελία αφορούσε στη συνεργασία μεταξύ της εταιρείας Prosperty που δραστηριοποιείται στο χώρο του Real Estate και της Κτηματολόγιο ΑΕ, σχετικά με τη «δημιουργία πλατφόρμας συγκέντρωσης συναλλαγών ακινήτων». Στην καταγγελία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία γινόταν λόγος για «σκανδαλώδη συνεργασία», καθώς φέρεται να «δόθηκε πρόσβαση στα πολύτιμα και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του Κτηματολογίου σε ιδιώτη», όπως αναφερόταν στο δημοσίευμα.

Ο Κ. Κυρανάκης λοιπόν αντί να απαντήσει για όσα καταγγέλλονται στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε την γνωστή τακτική των εκφοβισμών σε βάρος του δημοσιογράφου με απειλές για κατάθεση αγωγής και μήνυσης.

Ν.Α.