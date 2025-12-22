Οι ημέρες των εορτών στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τραπέζια, γλυκά, οικογενειακές συγκεντρώσεις και γενικότερα διατροφικούς πειρασμούς. Για τα άτομα με σακχαρώδη διαβήτη, η περίοδος αυτή συχνά συνοδεύεται από άγχος σχετικά με τις τροφές που μπορούν να καταναλώσουν χωρίς να επηρεαστούν οι τιμές σακχάρου.

Χρήσιμα διατροφικά tips για αυτές τις γιορτινές μέρες δίνουν οι κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος, ο κ. Κάρολος Παπαλαζάρου, Διαιτολόγος – Διατροφολόγος και η κ. Ευτυχία Τσιάμη Διαιτολόγος – Διατροφολόγος του Metropolitan Hospital.

1. Μικρά αλλά συχνά γεύματα

Η ιδέα του να μην τρώμε όλη μέρα για να μπορέσουμε να φάμε το βράδυ δεν είναι σωστή. Ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που βλέπουμε συχνά στην κλινική πράξη είναι η παράλειψη γευμάτων. Αυτό οδηγεί σε υπερφαγία το βράδυ και σε έντονη μεταγευματική υπεργλυκαιμία.

Για αυτόν τον λόγο, πρέπει να κρατάμε ένα σταθερό πρόγραμμα γευμάτων με τρία κύρια γεύματα και δυο ενδιάμεσα μικρά σνακ.

2. Προσοχή στις παραδοσιακές ελληνικές «λιχουδιές»

Οι γιορτές στην Ελλάδα σημαίνουν μελομακάρονα, κουραμπιέδες, δίπλες, βασιλόπιτα, πλούσια φαγητά με λάδι και σάλτσες, κ.α.. Δεν χρειάζεται στέρηση, αλλά διαχείριση. Αν θελήσετε γλυκό:

Προτιμήστε ένα μικρό μελομακάρονο ή ένα μικρό κομμάτι βασιλόπιτας.

Συνοδεύστε το με ελαφριά αερόβια άσκηση, όπως έναν περίπατο 10–15 λεπτών για καλύτερη ρύθμιση σακχάρου.

Αποφύγετε να καταναλώσετε γλυκά μαζί με μεγάλο γεύμα. Προτιμήστε τα ως ενδιάμεσο σνακ.

3. Γεμίστε το πιάτο σας με τον σωστό τρόπο. Η σύνθεση του πιάτου μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά

Μισό πιάτο: σαλάτα ή λαχανικά

¼ πιάτου: άπαχη πρωτεΐνη (γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψάρι)

¼ πιάτου: υδατάνθρακες (πατάτα, ζυμαρικά) σε λογική ποσότητα

Έτσι, μειώνεται το γλυκαιμικό φορτίο, χωρίς να στερείστε την γευστική απόλαυση.

4. Αλκοόλ με μέτρο και πάντα με συνοδεία φαγητού

Οι γιορτές συνοδεύονται συνήθως και από αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, που μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία, ειδικά αν πίνεται χωρίς φαγητό. Για αυτό, συστήνεται να καταναλώνεται πάντα σε μικρή ποσότητα και ποτέ με άδειο στομάχι.

Πιο συγκεκριμένα συνιστάται:

1 ποτήρι κρασί για τις γυναίκες

1–2 ποτήρια για τους άνδρες (ανάλογα πάντα με τις ιατρικές οδηγίες του καθενός).

5. Επιλογή μη θερμιδογόνων γλυκαντικών

Σε γλυκά που εσείς ή η οικογένεια σας φτιάχνετε στο σπίτι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

στέβια (προτιμητέα)

σουκραλόζη

ασπαρτάμη

σακχαρίνη

ακεσουλφάμη Κ

Μειώνουν τον γλυκαιμικό αντίκτυπο, χωρίς να αλλοιώνουν σημαντικά τη γεύση.

6. Κίνηση μετά το γεύμα

Ένα περπάτημα 15 λεπτών μετά το γιορτινό τραπέζι μπορεί να μειώσει εντυπωσιακά τις μεταγευματικές αυξήσεις του σακχάρου.

7. Μην παραλείπετε τη φαρμακευτική σας αγωγή

Κατά τις γιορτές, συχνά αλλάζει το πρόγραμμα ύπνου, το ωράριο γευμάτων, ίσως και η σωματική δραστηριότητα. Αυτό δεν πρέπει να μεταφραστεί σε παραμέληση των:

μετρήσεων της γλυκόζης

δόσεων ινσουλίνης όπου χρειάζεται και αντιστοίχιση δόσεων με τα γεύματα (σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού)

αντιδιαβητικών αγωγών

8. Απολαύστε χωρίς ενοχές

Ακόμα κι αν υπάρξει μια ημέρα που μπορεί να παρεκκλίνετε από τις διατροφικές σας συνήθειες και να επηρεαστούν οι τιμές του σακχάρου, δεν χρειάζεται να ανησυχήσετε. Την επόμενη μέρα επιστρέφετε κανονικά σε ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής. Δεν υπάρχει η «τέλεια διατροφή», υπάρχει η ορθή διατροφική διαχείριση που μπορεί να οδηγήσει σε «τέλεια» αποτελέσματα.

«Έτσι, οι ημέρες των γιορτών αντί να είναι ημέρες στέρησης ή ημέρες απειθαρχίας και κακής διατροφικής συμπεριφοράς, μπορούν και πρέπει να γίνουν ημέρες ορθής απόλαυσης των διαφόρων εδεσμάτων, όταν όλοι μας προσέξουμε τα όρια και τα διατροφικά μας πλαίσια και αποφύγουμε τις επικίνδυνες γευστικές προκλήσεις», καταλήγουν οι ειδικοί.

*Το Διαβητολογικό Κέντρο και το Διαιτολογικό Ιατρείο του Metropolitan Hospital προσφέρουν εξειδικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη από έμπειρους από εξειδικευμένους γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και επαγγελματίες υγείας, με στόχο την ασφαλή και ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών με διαβήτη.