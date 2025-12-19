Τελετή Βράβευσης 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια.

Με ιδιαίτερη επιτυχία και σε κλίμα χαράς, δημιουργικότητας και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε, την 11η Δεκεμβρίου, η Τελετή Βράβευσης του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια, στην αίθουσα του Πύργου Βιβλίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Διαγωνισμός συνδιοργανώνεται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» και το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων της Διεύθυνσης Υποστήριξης Προγραμμάτων και Εκπαίδευσης για την Αειφορία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) και αποτελεί έναν καταξιωμένο θεσμό που προάγει τη μαθητική δημιουργία, την καινοτομία και την καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας.

Στην Τελετή παρευρέθηκαν περισσότεροι από 150 μαθητές και εκπαιδευτικοί από κάθε γωνιά της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι της Πολιτείας και θεσμικών φορέων, τιμώντας την προσπάθεια των παιδιών να μεταφέρουν, μέσα από την τέχνη και την τεχνολογία, ουσιαστικά μηνύματα πρόληψης και υπεύθυνης οδικής συμπεριφοράς.

Τον Διαγωνισμό τίμησε με την παρουσία της, με απονομή βραβείων και σύντομο χαιρετισμό, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη, η οποία, εξαίροντας το έργο του Ινστιτούτου και τη μακροχρόνια συνεργασία με το ΥΠΑΙΘΑ, υπογράμμισε τη σημασία της συστηματικής και βιωματικής εκπαίδευσης στην Οδική Ασφάλεια από μικρή ηλικία.

Στον χαιρετισμό της, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού εξήρε τη διαχρονική και ουσιαστική συμβολή του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» στην εκπαίδευση των παιδιών σε θέματα Οδικής Ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι το εγκεκριμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο εκπαιδευτικό υλικό του Ινστιτούτου αποτελεί πολύτιμο οδηγό για τους εκπαιδευτικούς και την εκπαιδευτική διαδικασία μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων. Τόνισε επίσης τη συμβολή του Ινστιτούτου στην καλλιέργεια προσωπικής ευθύνης και υπεύθυνων στάσεων ζωής στους μαθητές ενώ αναφέρθηκε στη δέσμευση του Υπουργείου για την εκπόνηση μιας ενιαίας, διυπουργικής εθνικής στρατηγικής για την Οδική Ασφάλεια, με αξιοποίηση της εκπαιδευτικής εμπειρίας και των καλών πρακτικών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια στα σχολεία.

Την έναρξη της εκδήλωσης πραγματοποίησαν οι διοργανωτές της, η κα Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ), και η κα Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», οι οποίες καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους και ανέδειξαν τη διαχρονική αξία του Διαγωνισμού ως εργαλείου εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και καλλιέργειας υπεύθυνης στάσης και συμπεριφοράς των νέων.

Σημαντική ήταν και η παρουσία της κας Χρύσας Νικολάου, Γενικής Διευθύντριας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, η οποία απηύθυνε χαιρετισμό και προχώρησε σε απονομή βραβείου, επισημαίνοντας τον ρόλο της ΕΒΕ ως χώρου γνώσης, πολιτισμού και διαλόγου για κρίσιμα κοινωνικά ζητήματα.

Οι μαθητές που παρακολούθησαν την εκδήλωση είχαν τη χαρά να συναντήσουν από κοντά τον Ιππότη Ευγένιο, την αγαπημένη μασκότ του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», που με παιγνιώδη και βιωματικό τρόπο μεταδίδει στα παιδιά αξίες ευγένειας, σεβασμού και πολιτισμένης συμπεριφοράς στον δρόμο.



Ιδιαίτερη στιγμή της Τελετής αποτέλεσε η μουσική παρέμβαση του Μουσικού Σχολείου Άρτας, με μια ξεχωριστή διασκευή στο τραγούδι «Μαγική Πόλη», τη γνωστή σύνθεση του Μάνου Χατζιδάκι. Η επιλογή του έργου είχε έντονο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέθηκε άμεσα με τη θεματική του φετινού Διαγωνισμού, που εστίασε στις πόλεις του μέλλοντος (Smart Cities) και στον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία, η τεχνολογία και ο άνθρωπος μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία ασφαλέστερων, έξυπνων και βιώσιμων πόλεων.

Ο 8ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια ήταν εμπνευσμένος στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Horizon Europe / METACITIES, στο οποίο συμμετέχει το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».

Βραβεύσεις Μαθητικών Έργων

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση – «Οδική Ασφάλεια: Παντού και Πάντα»

Κατηγορία «Ψηφιακή Εφαρμογή»: Νηπιαγωγείο Μεγαλοχωρίου Θήρας

Απονομή: Χρύσα Νικολάου , Γενική Διευθύντρια Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος

Απονομή: , Γενική Διευθύντρια Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Κατηγορία «Ταινία»: Τριθέσιο Ράλλειο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

Απονομή: Μαρία Μονιούδη, Διευθύντρια Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – «Οδική Ασφάλεια: Κοινή Ευθύνη»

Κατηγορία «Ψηφιακή Εφαρμογή»: 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Απονομή: Έρρικα Πρεζεράκου , Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής

Απονομή: Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής Κατηγορία «Video Spot»: 1ο Ημερήσιο ΕΠΑΛ Δράμας

Απονομή: Καραμαλάκου-Λάππα , Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΥΠΑΙΘΑ

Απονομή: , Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Υποστήριξης Προγραμμάτων & Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΥΠΑΙΘΑ Ειδικό Βραβείο: Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Απονομή: Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Κατά τη διάρκεια των βραβεύσεων, οι συγκινητικές δηλώσεις των μαθητών ανέδειξαν με αυθεντικό και ώριμο τρόπο την κατανόησή τους για την αξία της ανθρώπινης ζωής, τη σημασία της πρόληψης και την ανάγκη υιοθέτησης υπεύθυνης στάσης στο δρόμο, επιβεβαιώνοντας τον ουσιαστικό παιδαγωγικό αντίκτυπο του Διαγωνισμού.

Η Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», δήλωσε:

«Κάθε χρόνο, μέσα από τον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ψηφιακής Δημιουργίας, επιβεβαιώνεται με τον πιο ουσιαστικό τρόπο ότι τα παιδιά δεν είναι απλώς αποδέκτες μηνυμάτων, αλλά ενεργοί φορείς αλλαγής. Οι μαθητικές δημιουργίες που βραβεύθηκαν σήμερα αποδεικνύουν ότι η Οδική Ασφάλεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα σκέψης, έκφρασης και καινοτομίας που υλοποιείται στην πράξη. Για το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», η εκπαίδευση και η καλλιέργεια οδικής παιδείας από μικρή ηλικία αποτελούν στρατηγική επιλογή και επένδυση ζωής, διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες.»

Η Σοφία Παπαδημητρίου, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Μέσων του ΥΠΑΙΘΑ, ανέφερε:

«Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Ψηφιακής Δημιουργίας αναδεικνύει τη δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας όταν συνδυάζει τη δημιουργική έκφραση, την τεχνολογία και τη βιωματική μάθηση. Οι μαθητές, μέσα από τα έργα τους, αναπτύσσουν κριτική σκέψη, συνεργατικές δεξιότητες και κοινωνική ευαισθησία γύρω από ζητήματα ουσιαστικής σημασίας, όπως η Οδική Ασφάλεια. Η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση στηρίζει σταθερά πρωτοβουλίες που αξιοποιούν τα ψηφιακά μέσα ως εργαλείο παιδείας και ενεργού συμμετοχής.»

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση της έναρξης του 9ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια, επιβεβαιώνοντας τη συνέχεια και τη δυναμική ενός θεσμού που ενισχύει την ενεργό συμμετοχή της σχολικής κοινότητας στην καλλιέργεια παιδείας Οδικής Ασφάλειας.

Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, καθώς και τους φορείς και Οργανισμούς που υποστήριξαν αυτή την προσπάθεια. Η ενθουσιώδης συμμετοχή και η θετική ανταπόκριση όλων, με πρωταγωνιστές τους μαθητές, γεμίζουν για μία ακόμη φορά ελπίδα και αισιοδοξία για ένα καλύτερο μέλλον και έναν κόσμο χωρίς τροχαία δυστυχήματα.

Μεγάλος Υποστηρικτής του 8ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Ψηφιακής Δημιουργίας για την Οδική Ασφάλεια ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία με την πολύτιμη συνεισφορά της απέδειξε έμπρακτα την κοινωνική της ευαισθησία και τη δέσμευσή της στην εκπαίδευση. Η υποστήριξή της ενίσχυσε ουσιαστικά τις προσπάθειες των μαθητών να προωθήσουν την Οδική Ασφάλεια μέσα από τη δημιουργικότητά τους.

Το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ευχαριστεί θερμά την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος για την εξαιρετική φιλοξενία και τη διαχρονική στήριξη.

Η εκδήλωση είναι διαθέσιμη στο κανάλι του Ινστιτούτου στο YouTube και μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο παρακάτω: https://youtu.be/p7KEFBoYkRs?si=zpj0wYSawcDZIeQw