Έγινε μάλιστα και διαρροή για δήθεν ποινική δίωξη και μάλιστα προσωποιημένης, η οποία γρήγορα διαψεύστηκε.

Στο όνομα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση πετάει στα σκουπίδια το νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σε μία προσπάθεια να αποτινάξει από πάνω της οποιαδήποτε σκιά περί διασύνδεσής της με το ξέφρενο «φαγοπότι» των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων.

Έτσι, αφού έγιναν φέιγ βολάν τα ονόματα των κατηγορουμένων από την Κρήτη, οι οποίοι είδαν τις φωτογραφίες τους στα «μανταλάκια», αν και στη συντριπτική τους πλειοψηφία (14 εκ των συνολικά 16), αφέθηκαν ελεύθεροι, μετά την απολογία τους στον ανακριτή, πήραν σειρά οι αγροτοσυνδικαλιστές που πρωτοστατούν στα μπλόκα.

Εν μία νυκτί, «βαφτίστηκαν» ύποπτοι για παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις χωρίς να έχουν καν κληθεί να δώσουν εξηγήσεις στη Δίωξη Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ δεσμεύτηκε η κινητή και ακίνητη περιουσία τους «προληπτικά».

Η επιχείρηση ενοχοποίησής τους μάλιστα κλιμακώθηκε με τη διαρροή της είδησης πως ήδη ασκήθηκε ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα σε βάρος τριών αγροτών, μεταξύ των οποίων του συνδικαλιστή και στελέχους της ΝΔ Κώστα Ανεστίδη από το μπλόκο των Μαλγάρων που είχε στραφεί δημόσια σε βάρος της κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Η διαρροή πάντως της ποινικής δίωξης και μάλιστα προσωποιημένης, γρήγορα διαψεύστηκε.

Η έρευνα της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ασφάλειας η οποία διενεργείται για τους συγκεκριμένους αγρότες βρίσκεται ακόμα στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης και κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.

Άλλωστε μόνη αρμόδια για την άσκηση της ποινικής δίωξης στην υπόθεση αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και όχι ο εισαγγελέας που προΐσταται της Διεύθυνσης του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Εφόσον η έρευνα αυτή ολοκληρωθεί θα διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θα αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι….

Όλα τα άλλα αυτή τη στιγμή έχουν ως στόχο μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων….

Τα παραπάνω δείχνουν ότι η κυβέρνηση παραμένει σε κατάσταση πανικού, ανύμπορη να επιλύσει το αγροτικό ζήτημα, να σκύψει στα πραγματικά προβλήματα των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα και ψάχνει τρόπους για χτυπήματα κάτω από τη μέση.

Με άλλα λόγια η κυβέρνηση συνεχίζει τα μεγάλα λάθη, υποτιμώντας όσα γίνονται στα μπλόκα και στις εθνικές οδούς.

Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων κατά κυβέρνησης

Υπενθυμίζεται ότι η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με ανακοίνωσή της το βράδυ της Δευτέρας σημείωσε ότι η κυβέρνηση «κρατά όμηρο τον ταξιδιώτη και εχθρό τον αγρότη». Όπως αναφέρει:

«Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε «όμηρο» και τον αγρότη σε «εχθρό».

Την ίδια τακτική ακολούθησε και σήμερα στην μεγάλη κινητοποίηση του Μπλόκου Νίκαιας, με την συμμετοχή του μπλόκου Ε – 65 Καρδίτσας και Λόγγου Τρικάλων, στα Τέμπη παρά την διαβεβαίωση και απόφαση του Μπλόκου να επιτρέψει την διέλευση των Ι.Χ και Λεωφορείων από την ΠΑΘΕ. Όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αλλά παρέκαμψε την κυκλοφορία μέσω Κατερίνης-Ελασσόνας σχηματίζοντας ουρές χιλιομέτρων. Ενώ στην κοιλάδα των Τεμπών το μπλόκο Πυργετού είχε τρακτέρ στον δρόμο συμμετέχοντας στην κινητοποίηση αλλά επιτρέποντας την διέλευση των Ι.Χ, η αστυνομία με άνωθεν εντολή έκανε παράκαμψη χιλιομέτρων στην Ραψάνη μέσα από χωματόδρομο.

Είναι πρόκληση να βάζουν τους οδηγούς να πληρώνουν κανονικά διόδια και λίγα μέτρα μετά να τους πετάνε έξω στον παράδρομο (όπως πχ συμβαίνει στην Τραγάνα)! Η κυβέρνηση διασφαλίζει τα κέρδη των εταιρειών διοδίων, ενώ την ίδια στιγμή στέλνει τον κόσμο σε παρακάμψεις δεκάδων χιλιομέτρων.



Ενώ τις προηγούμενες ημέρες εμείς οι αγρότες δείξαμε την αλληλεγγύη μας ανοίγοντας τις μπάρες των διοδίων, η κυβέρνηση απαντά με αποκλεισμούς δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από τα μπλόκα μας για να κινητοποιήσει τον κοινωνικό «αυτοματισμό».



Υπάρχει λύση και η κυβέρνηση την αγνοεί: Μέσω της Αστυνομίας θα μπορούσε, σε συνεννόηση με τις επιτροπές των μπλόκων, να εξασφαλίζει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα σημεία της διαμαρτυρίας.

-Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό.

-Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

2. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

3. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο.

Απορρίπτουμε τον κυβερνητικό εμπαιγμό. Η κυβέρνηση χειρίζεται το ζήτημα καθαρά επικοινωνιακά, επικαλούμενη έναν προσχηματικό διάλογο. Ισχυρίζεται ψευδώς ότι μας ικανοποίησε αιτήματα, όμως οι υποσχέσεις της απέχουν έτη φωτός από την πραγματικότητα και τις ανάγκες μας. Παράλληλα, επιχειρεί να σπιλώσει τον αγώνα μας, πετώντας λάσπη σε όποιον δεν υποκύπτει στους σχεδιασμούς της. Απαιτούμε την ικανοποίηση των αιτημάτων επιβίωσής μας τώρα, για να μείνουμε στα χωράφια μας και να έχει ο λαός φθηνά τρόφιμα.

Η επιβίωση της υπαίθρου απαιτεί λύσεις, όχι επικοινωνιακά τερτίπια.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος και αφορά όλο τον λαό.

Η κυβέρνηση κλείνει τους δρόμους – τα μπλόκα ανοίγουν τον δρόμο για την επιβίωση».