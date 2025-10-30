Ποιες αργίες επιφυλάσσει το σχολικό ημερολόγιο του Νοεμβρίου, ποιοι μαθητές κερδίζουν τριήμερο ανάπαυλας από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Μια ανάσα μας χωρίζει από την έλευση του Νοεμβρίου, του προτελευταίου μήνα του χρόνου που φέρνει μαζί του πλήθος γιορτών και αργιών που συνεπάγονται με κλειστά σχολεία ενώ όταν η αργία «πέφτει» Παρασκευή ή Δευτέρα συνδυαστικά με το σαββατοκύριακο δημιουργεί τριήμερο ανάπαυλας και αποχής από τα μαθήματα. Σε γενικές γενικές γραμμές ο φετινός Νοέμβρης φέρνει μαζί του 19 μέρες μαθημάτων με τα τερτίπια του ημερολογίου να «δείχνουν» μπόλικες γιορτές.

Οι μαθητές είναι αλήθεια ότι πλέον αρχίζουν να μετράνε αντίστροφα για τα Χριστούγεννα 2025 όμως και ο Νοέμβρης είναι ευνοικός καθώς υπάρχει και η Επετειος του Πολυτεχνείου στις 17 του μήνα που χαρίζει μια μέρα χωρίς μαθήματα αλλά με υποχρεωτική παρουσία στη σχολική γιορτή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η γιορτή του Πολυτεχνείου είναι η μοναδική οριζόντια σχολική μέρα άνευ μαθημάτων για όλους τους μαθητές καθώς οι λοιπές αργίες του μήνα αφορούν είτε γιορτές περιοχών είτε πολιούχων οπότε δεν αφορούν όλη την επικράτεια. Την Δευτέρα 3/11 ανήμερα του Αγίου Γεωργίου του Νεαπολίτη κλειστά είναι τα σχολεία στην Νέα Ιωνία Αττικής καθώς είναι ο πολιούχος της και έτσι οι μαθητές φέτος έχουν τριήμερο. Στις 4 του μήνα γιορτάζουν οι Άγιοι Νίκανδρος και Ιωαννίκιος που είναι προστάτες της Αριδαίας με τα σχολεία να είναι κλειστά ανήμερα της γιορτής ενώ την ίδια μέρα γιορτάζεται και η απελευθέρωση της πόλης με τους μαθητές ανήμερα της γιορτής να παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης.

Στις 11 του μήνα τιμάται η μνήμη του Αγίου Μηνά που είναι προστάτης (πολιούχος) του Ηρακλείου Κρήτης ενώ θεωρείται προστάτης των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Παράλληλα είναι πολιούχος της Σαλαμίνας, της Καστοριάς, της Ελευθερούπολης και της Καβάλας με τους μαθητές αυτών των περιοχών ανήμερα της γιορτής να μην πηγαίνουν σχολείο. Την Παρασκευή 14 του μήνα οι μαθητές σε Ύδρα και Ρόδο θα τιμήσουν τον πολιούχο του Άγιο Κωνσταντίνο τον Υδραίο που ημερολογιακά φέτος τους χαρίζει ένα τριήμερο ανάπαυλας από τις σχολικές υποχρεώσεις.

Χαμόγελα τριημέρου και στις 21 Νοεμβρίου όπου η εκκλησία μας τιμά τα Εισόδια της Θεοτόκου. Ανήμερα της γιορτής που φέτος «πέφτει» Παρασκευή θα έχουμε κλειστά σχολεία σε Χανιά, Λιβαδειά ενώ επειδή εκείνη την μέρα γιορτάζει η Παναγία Οδηγήτρια και η Παναγία Εικονίστρια έχουμε σχολική αργία για την Κίμωλο και την Σκιάθο αντίστοιχα. Της Αγίας Αικατερίνης (25 Νοεμβρίου) που φέτος «πέφτει» Τρίτη γιορτάζει η Κατερίνη και η Σητεία.

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου οι μαθητές της Σπάρτης θα τιμήσουν την μνήμη του πολιούχου της πόλης, Οσίου Νίκωνα ενώ την Παρασκευή 28 του μήνα γιορτάζουν οι Άγιοι πεντεκαίδεκα Μάρτυρες προστάτες του Κιλκίς.





