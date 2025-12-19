«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα»

O ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη για υποκρισία όσον αφορά τη στάση της απέναντι στους αγρότες και τις συνέπειες της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR για τον πρωτογενή τομέα στην Ευρώπη. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι, ενώ η κυβέρνηση δηλώνει ότι κατανοεί τις δυσκολίες των αγροτών και μιλά για διάλογο μαζί τους, η ευρωομάδα της ΝΔ τάχθηκε υπέρ της συμφωνίας ΕΕ-MERCOSUR στο Ευρωκοινοβούλιο.

Όπως τονίζεται «Τίποτα λιγότερο δεν μπορεί να περιμένει κανείς από την κυβέρνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της αδράνειας μπροστά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, της πριμοδότησης των καρτέλ στον αγροτοδιατροφικό τομέα, της αισχροκέρδειας και των μεγάλων συμφερόντων. Η συμφωνία ΕΕ-MERCOSUR είναι άδικη και επικίνδυνη. Εγείρει μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους όρους εκμετάλλευσης του αγροτικού δυναμικού στην Ευρώπη, των εργαζομένων στην Λατινική Αμερική, των τοπικών κοινωνιών, με την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά και με την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς δεν τηρούνται οι ίδιες προδιαγραφές ανάμεσα στις δύο πλευρές. Μιλάμε για φυτοφάρμακα απαγορευμένα στην ΕΕ, αυξητικές ορμόνες, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και χαμηλότερα πρότυπα ευζωίας ζώων.

Δεν είναι τυχαίο ότι ξεσηκώνονται οι αγρότες σε όλη την Ευρώπη. Είναι μια συμφωνία όπου οι πολυεθνικές κερδίζουν και οι άνθρωποι χάνουν. Τα συμφέροντα των αγροτών και των καταναλωτών επιβάλλουν εμπορικές συμφωνίες δίκαιες για τους παραγωγούς, διατροφικά ασφαλείς και με συνέπεια απέναντι στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Η ανακοίνωση καταλήγει με αιχμηρή κριτική προς την κυβέρνηση: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη εγκληματεί συνειδητά κατά του πρωτογενούς τομέα».