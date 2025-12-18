Στο πένθος βυθίστηκαν τα Ψαχνά για τον αδόκητο θάνατο του δημάρχου, κλειστά τα σχολεία και οι δημοτικές υπηρεσίες την Παρασκευή 19/12.

Σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του δημάρχου Γιώργου Ψαθά, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία και οι υπηρεσίες του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Η νεκρώσιμη ακολουθία θα τελεστεί στις 15:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στα Ψαχνά, με τη σορό να βρίσκεται στον ναό από τις 14:00. Η φιλαρμονική του Δήμου θα συνοδεύσει τη σορό στις 13:45. Η οικογένεια του εκλιπόντα ζητά αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στο φιλόπτωχο ταμείο του ναού.

Η ανάρτηση του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου για την απώλεια του Δημάρχου Γεωργίου Ψαθά. Με βαθιά οδύνη και ανείπωτη θλίψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Διρφύων-Μεσσαπίων αποχαιρετά τον Δήμαρχό μας, Γεώργιο Ψαθά. Έναν άνθρωπο που τίμησε με το ήθος, τη συνέπεια και το έργο του τη δημόσια ζωή του τόπου μας, υπηρετώντας με υψηλό αίσθημα ευθύνης τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι την τελευταία στιγμή. Κατόπιν της έκτακτης συνεδρίασης και με την υπ' αριθμ. 185/2025 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ομόφωνα ψήφισμα σε ένδειξη ελάχιστου φόρου τιμής.

Αποφασίστηκαν τα εξής:

▪️ Κήρυξη τριήμερου πένθους για τον Δήμο μας.

▪️ Κλειστές οι Υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων κατά την ημέρα της Εξόδιας Ακολουθίας.

▪️ Κλειστές οι Σχολικές Μονάδες (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) κατά την ημέρα της Εξόδιας Ακολουθίας.

▪️ Ανάρτηση της σημαίας μεσίστια σε όλα τα δημοτικά κτίρια και καταστήματα κατά τη διάρκεια του τριήμερου πένθους.

▪️ Ακύρωση όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων του Δήμου έως τις 31/12/2025.

▪️ Η κηδεία του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί με δημόσια δαπάνη.

▪️ Τήρηση βιβλίου συλλυπητηρίων στο Δημοτικό Κατάστημα για διάστημα 9 ημερών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στους οικείους του, αναγνωρίζοντας την τεράστια προσφορά του στην κοινωνία των Διρφύων και των Μεσσαπίων.

Καλό ταξίδι, Δήμαρχε.

{https://www.facebook.com/ddmgovgr/posts/pfbid02tS6uaYhqTZwPAkVwpYjgE1PVv6jBuuycSY4Vjx99LMXbMMFqyyvEYrHg9Bhr1Ut9l}