Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε τη Δευτέρα μετά από άνιση μάχη με τον καρκίνο.

Στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας θα πουν το τελευταίο αντίο φίλοι και συγγενείς του Αλμπέρτο Εσκενάζυ το μεσημέρι της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου.

Την είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, οποίος σε ανάρτησή του έγραψε πως «αποχαιρετάμε τον αγαπημένο μας φίλο και ταλαντούχο συνάδελφο , έναν τους πιο ευγενικούς ανθρώπους της θεατρικής μας οικογένειας αύριο Πέμπτη στη 13:30 από το αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας...θα τον θυμόμαστε όλοι με άπειρη αγάπη και θαυμασμό».

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ πέθανε τη Δευτέρα μετά από μάχη με τον καρκίνο για περισσότερο από 2 χρόνια.

Ποιος ήταν ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, από οικογένεια με εβραϊκές ρίζες, όπου πέρασε τα παιδικά και εφηβικά του χρόνια. Στη συνέχεια σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου. Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε πολλές τηλεοπτικές σειρές, ιδιαίτερα κατά τη δεκαετία του 1980, ενώ συμμετείχε και σε θεατρικές παραστάσεις στο Ηρώδειο κ.ά. και σε κινηματογραφικές ταινίες.

Σημαντική παρουσία είχε και σε βιντεοταινίες τη δεκαετία του '80 με πιο χαρακτηριστική το «Ο δρόμος προς τη δόξα - το αστέρι» του 1988.

Από πολύ νέος συνεργάσθηκε επαγγελματικά με τους Κώστα Καζάκο και Τζένη Καρέζη. Ανάμεσα στις πολλές ερμηνείες του, ξεχωρίζουν οι παρουσίες του στη δραματική τηλεοπτική σειρά «Ο συμβολαιογράφος» μια μεταφορά του ομώνυμου έργου του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και στο «Φως του Αυγερινού», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Κοραλία Καράντη. Έχει επίσης δανείσει τη φωνή του στις μεταγλωττίσεις κινουμένων σχεδίων. Από το 2001 έως το 2011 είχε δημιουργήσει τη δική του θεατρική στέγη και σχολή.

Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ είχε έναν γιο τον Λέοντα και μια κόρη, τη Σάρα, από τον γάμο του με τη Μαίρη Εσκενάζυ ενώ στις ευρωεκλογές του 2024 ήταν υποψήφιος με το κόμμα «Κόσμος».





