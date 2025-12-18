Η ρύθμιση προβλέπει τη μετατροπή των οφειλών σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία.

Σαφές πλαίσιο τριών κατηγοριών για τη ρύθμιση των δανείων σε ελβετικό φράγκο θεσπίζει η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ρύθμιση προβλέπει τη μετατροπή των οφειλών σε ευρώ, με βελτιωμένη ισοτιμία, σταθερό επιτόκιο και εισοδηματικά – περιουσιακά κριτήρια, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη.

Κατηγορία 1 – Ευάλωτα και χαμηλά εισοδήματα

Η πρώτη κατηγορία αφορά νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα και περιορισμένη περιουσία. Για αυτούς προβλέπεται η πιο ευνοϊκή ρύθμιση, με μετατροπή του δανείου σε ευρώ σε ισοτιμία βελτιωμένη κατά 50% σε σχέση με την τρέχουσα και σταθερό επιτόκιο 2,30% για όλη την υπόλοιπη διάρκεια.

Παράδειγμα

Ζευγάρι με δύο παιδιά, ετήσιο εισόδημα έως 18.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 170.000 ευρώ, μπορεί να μετατρέψει το στεγαστικό του δάνειο από ελβετικό φράγκο σε ευρώ, μειώνοντας σημαντικά το κεφάλαιο και «κλειδώνοντας» χαμηλή, σταθερή δόση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατηγορία 2 – Μεσαία εισοδήματα

Η δεύτερη κατηγορία αφορά νοικοκυριά με μεσαία εισοδηματικά και περιουσιακά δεδομένα. Η μετατροπή του δανείου γίνεται με ισοτιμία βελτιωμένη κατά 30% και σταθερό επιτόκιο 2,50%.

Παράδειγμα

Τετραμελής οικογένεια με εισόδημα έως 19.875 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 201.250 ευρώ εντάσσεται στην Κατηγορία 2 και αποκτά δάνειο σε ευρώ με χαμηλότερο κεφάλαιο και προβλέψιμη αποπληρωμή.

Κατηγορία 3 – Υψηλότερα εισοδήματα

Η τρίτη κατηγορία καλύπτει δανειολήπτες με υψηλότερα εισοδήματα και περιουσία. Προβλέπεται μετατροπή σε ευρώ με ισοτιμία βελτιωμένη κατά 20% και σταθερό επιτόκιο 2,70%.

Παράδειγμα

Πενταμελής οικογένεια με εισόδημα έως 25.250 ευρώ και ακίνητη περιουσία έως 247.500 ευρώ μπορεί να μειώσει το συναλλαγματικό ρίσκο και να μετατρέψει το δάνειό της σε ευρώ, αποφεύγοντας μελλοντικές αυξήσεις λόγω ισοτιμιών.

Εκτός κατηγοριών

Για δανειολήπτες που δεν πληρούν τα κριτήρια των τριών κατηγοριών, η τροπολογία προβλέπει μετατροπή του δανείου σε ευρώ με ισοτιμία βελτιωμένη κατά 15% και σταθερό επιτόκιο 2,90%.

Παράδειγμα

Ελεύθερος επαγγελματίας με υψηλότερο εισόδημα μπορεί να μετατρέψει το δάνειο σε ευρώ, εξαλείφοντας τον συναλλαγματικό κίνδυνο, έστω και με μικρότερη ελάφρυνση.

Ιδιαίτερη πρόβλεψη υπάρχει για δάνεια σε ελβετικό φράγκο που βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών. Αυτά εντάσσονται στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών και μετατροπή της οφειλής σε ευρώ με τους όρους του εξωδικαστικού.