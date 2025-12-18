«Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα» σημειώνουν πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σαφές μήνυμα στους αγρότες στέλνει η κυβέρνηση λέγοντας «ναι» στον διάλογο και «όχι» στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Ειδικότερα, πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης σημειώνουν; «Ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση μας εμπαίζει.

Στη σύσκεψη για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και τα επόμενα βήματα συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 57 μπλόκων από όλη την Ελλάδα. Ομόφωνα, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, με στόχο ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι αγρότες εξέφρασαν στη σύσκεψη έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης και απέρριψαν το ενδεχόμενο διαλόγου και συνάντησης με τον πρωθυπουργό. «Ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», ανέφεραν χαρακτηριστικά και υπογράμμισαν πως παραμένουν αναπάντητα τα αιτήματά τους, όπως και ότι δεν τηρούνται από την κυβέρνηση οι προϋποθέσεις που έθεσαν προκειμένου να γίνει μια εποικοδομητική συνάντηση των δύο πλευρών. «Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση», διεμήνυσαν.