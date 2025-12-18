Ο διάλογος είναι προσχηματικός, λένε οι αγρότες, κλείνουν και τις παρακαμπτήριες οδούς την Παρασκευή.

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους αποφάσισαν οι αγρότες στην κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πραγματοποιήθηκε στον Λευκώνα Σερρών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι τους εμπαίζει και ανακοίνωσαν ότι αύριο, Παρασκευή, θα κλείσουν και τις παρακαμπτήριες οδούς όπου υπάρχουν μπλόκα.

Στη σύσκεψη για τον συντονισμό των κινητοποιήσεων και τα επόμενα βήματα συμμετείχαν οι εκπρόσωποι 57 μπλόκων από όλη την Ελλάδα. Ομόφωνα, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το επόμενο διάστημα, με ενίσχυση των μπλόκων και δυναμικότερες δράσεις, με στόχο ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Οι αγρότες εξέφρασαν στη σύσκεψη έντονη δυσαρέσκεια για τη στάση της κυβέρνησης και απέρριψαν το ενδεχόμενο διαλόγου και συνάντησης με τον πρωθυπουργό. «Ο διάλογος είναι προσχηματικός και η κυβέρνηση μας εμπαίζει», ανέφεραν χαρακτηριστικά και υπογράμμισαν πως παραμένουν αναπάντητα τα αιτήματά τους, όπως και ότι δεν τηρούνται από την κυβέρνηση οι προϋποθέσεις που έθεσαν προκειμένου να γίνει μια εποικοδομητική συνάντηση των δύο πλευρών. «Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι να υπάρξει δικαίωση», διεμήνυσαν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνουν τις παρακαμπτήριες οδούς αύριο οι αγρότες

Αύριο, Παρασκευή, το πρωί, θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων, λόγω της διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη στη Λάρισα. Από τις 14:00 αύριο, όπου υπάρχουν μπλόκα θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριες οδοί.

Το Σαββατοκύριακο οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες στα διόδια προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες. Οι δράσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα και τις ημέρες των γιορτών θα είναι ελεύθερη η διέλευση.

Στόχος των δράσεων είναι να ασκηθεί πίεση στην κυβέρνηση, προκειμένου να υπάρξει πολιτική βούληση για τη διάθεση των απαραίτητων χρημάτων, δήλωσε μετά τη σύσκεψη ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Δε βλέπουμε τον πρωθυπουργό, μας εμπαίζει. Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα. Την Τρίτη θα ανοίξουμε τον δρόμο, να περνάει ο κόσμος για τις γιορτές», δήλωσε ο Κώστας Ανεστίδης, μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

«Αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να υπάρξει δικαίωση»

Στη σύσκεψη των Σερρών επιβεβαιώθηκε ξανά ότι «τα μπλόκα της χώρας λειτουργούν ως ένα ενιαίο πανελλαδικό», δήλωσε ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, τονίζοντας ότι οι αγρότες απορρίπτουν το ενδεχόμενο συνάντησης με την κυβέρνηση, επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Η απόφαση που ελήφθη είναι ότι «οι όροι και οι προϋποθέσεις που έχουμε θέσει στην κυβέρνηση για να γίνει μια εποικοδομητική συνάντηση, που θα έχει αποτελέσματα, δεν τηρούνται. Με τα σημερινά δεδομένα, μετά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, αλλά και αυτά που κάνουν, είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε αυτή την κινητοποίηση μέχρι να υπάρξει δικαίωση, ικανοποίηση αιτημάτων, που θα μας ανοίγουν τον δρόμο και να ζήσουμε σήμερα τις οικογένειές μας, αλλά και να μπορούμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε, να παράγουμε και να ζούμε από το εισόδημά μας», υπογράμμισε ο Ρίζος Μαρούδας.

«Η απόφασή μας είναι ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα πρέπει να υπάρχει δράση που θα πιέζει ακόμα πιο πολύ την κυβέρνηση, ώστε να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αποκτήσει την πολιτική βούληση, γιατί τα χρήματα τα έχει, έχει δώσει εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε επιχειρηματικούς ομίλους για τους ομίλους τους, δεν τα δίνει όμως στους αγρότες που παράγουν, μοχθούν και τρέφουν τον ελληνικό λαό», σημείωσε.

Αναφερόμενος στις επόμενες κινήσεις των αγροτών, δήλωσε: «Αύριο, Παρασκευή, το πρωί σε όλα τα μπλόκα θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση γιατί γίνεται η δίκη των Τεμπών στη Λάρισα και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή πρέπει να περάσουν ανεμπόδιστα και αυτό ζητάμε και από την αστυνομία. Από τις 14:00 σε όλη την Ελλάδα θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο και παρακαμπτηρίων οδών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε μια ανυποχώρητη πάλη μέχρι το τέλος και τη δικαίωσή μας».

Το Σαββατοκύριακο, «όπου υπάρχουν ανοιχτά διόδια σε όλες τις περιοχές της χώρας θα ανοίξουμε τις μπάρες για να συμβάλουμε στη μετακίνηση των ταξιδιωτών», συμπλήρωσε. Τη Δευτέρα «θα συνεχίσουμε με δράσεις στα μπλόκα πανελλαδικά συντονισμένοι», ενώ «η διέλευση τις ημέρες των γιορτών θα είναι ανοιχτή».

Παράλληλα έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι «καλό θα είναι μέχρι τότε να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, των επιλογών της, να καταλάβει ότι έχει όλη την κοινωνία απέναντί της πλέον και να δώσει λύση».

Τέλος, ο Ρίζος Μαρούδας προειδοποίησε: «Επειδή τα Χριστουγεννα βγαίνουν και οι καλικάτζαροι, όποιος έχει σκοπό να το παίξει καλικάτζαρος στην πλάτη των μπλόκων θα πληρώσει και τις συνέπειες. Κανένας δεν πρόκειται να υπονομεύσει αυτό τον αγώνα και να σπάσει τα μπλόκα, παρά τις προσπάθειες που γίνονται. Είμαστε ενωμένοι, αποφασισμένοι και θα νικήσουμε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df1ffoyp4zcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Η κυβέρνηση έχει το καρπούζι και το μαχαίρι»

«Η απόφαση των Σερρών ήταν ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να πάμε να συζητήσουμε με τον πρωθυπουργό», δήλωσε ο Γιάννης Τουρτούρας, εκπρόσωπος του μπλόκου στον Προμαχώνα.

«Αυτό που αποφασίσαμε όλοι μαζί ενωμένοι, σαν ένα μπλόκο, ότι δεν πρόκειται να φύγει κανένας αγρότης, να σπάσει κανένα μπλόκο, μέχρι την τελική δικαίωση. Είναι αγώνας επιβίωσης, αγώνας ζωής και για εμάς και για όλους τους Έλληνες», υπογράμμισε και αναφερόμενος στις δημοσκοπήσεις σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίο πως το 80% των Ελλήνων συμπαραστέκεται στον αγώνα τους.

«Το καρπούζι και το μαχαίρι είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Όσο πιο γρήγορα αντιληφθεί το πρόβλημα και δώσει λύση… κανένας από εμάς δεν θέλει να μείνει τις γιορτές στα μπλόκα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι για εμάς αυτή τη στιγμή είναι μονόδρομος», συμπλήρωσε.

«Δεν είναι σκοπός μας να ταλαιπωρήσουμε κανέναν. Σκοπός μας είναι να αναδείξουμε για ακόμα μια φορά τα προβλήματά μας. Είμαστε διαλλακτικοί, το βλέπετε σε όλα τα μπλόκα, αλλά μην μας αναγκάσουν να σκληρύνουμε με φιάσκο τύπου ΕΛΓΑ και πληρωμών που πραγματικά εξαγρίωσαν τους συναδέλφους σε όλη τη χώρα», προειδοποίησε.

Κλείνει και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Αύριο, Παρασκευή, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο των Μαλγάρων θα κλείσουν και το ρεύμα της εθνικής οδού προς τη Θεσσαλονίκη.

«Κόκκινη γραμμή όλων των μπλόκων, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, δεν βλέπουμε τον πρωθυπουργό. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να μας εμπαίξει, αυτό δεν θα το αφήσουμε να περάσει», τόνισε ο Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

«Κλιμάκωση μέχρι τη Δευτέρα, όπως μπορεί το κάθε μπλόκο, πλην των αυτοκινήτων που θα πηγαίνουν στη Λάρισα για τη δίκη και την Τρίτη θα ανοίξουμε και τα δύο ρεύματα να περνά ο κόσμος για τις γιορτές», συμπλήρωσε.

«Πρέπει να πάρει σοβαρά το πρόβλημα και την απάντηση η κυβέρνηση και να μη ρίχνει το ανάθεμα σε εμάς. Το ανάθεμα το έχουν αυτοί», κατέληξε.

Φωτογραφίες: MOTIONTEAM/ ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ