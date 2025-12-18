Το Envolve Entrepreneurship (envolveglobal.org) ανακοινώνει την έναρξη του 6ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας NextGen Innovators (envolveglobal.org/student-
Υποβολή αιτήσεων έως 23 Μαρτίου 2026.
Ένα πρόγραμμα που καλλιεργεί την επιχειρηματική σκέψη, τη βιωσιμότητα, τη συνεργασία και την ηγεσία
Με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών, μεντόρων, στελεχών της αγοράς και ειδικών στην καινοτομία, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν πώς διαμορφώνεται ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, πώς υλοποιείται μια ιδέα σε βιώσιμη λύση, πώς λειτουργεί η ομαδική εργασία στην πράξη, αλλά και πώς η καινοτομία μπορεί να συμβάλει σε έναν πιο υπεύθυνο κόσμο. Οι μαθητικές ομάδες καλούνται να υποβάλουν την επιχειρηματική τους ιδέα, τεκμηριωμένο πλάνο βιωσιμότητας και σύντομο βίντεο παρουσίασης της τελικής τους ιδέας.
Οι μαθητές επωφελούνται από μία βιωματική διαδικασία μάθησης, μέσω διάδρασης, δημιουργικής σκέψης και σχεδιασμού, καθώς και βασικούς όρους επιχειρηματικότητας, ενώ μέσω της παρουσίασης της επιχειρηματικής ιδέας, μαθαίνουν για τις μεθόδους της επικοινωνίας και στόχευσης στην αγορά/κοινό.
Παράλληλα, οι επιβλέποντες καθηγητές ενισχύουν τις δεξιότητές τους στην καθοδήγηση μαθητικών ομάδων, έρχονται σε επαφή με σύγχρονες πρακτικές επιχειρηματικής εκπαίδευσης και συμμετέχουν σε ένα δίκτυο εκπαιδευτικών που προωθούν την καινοτομία στα σχολεία τους.
Οι ομάδες στο Delphi Economic Forum
Βραβεία που ανοίγουν δρόμους στο μέλλον
Η μακρόχρονη παρουσία του διαγωνισμού έχει προσφέρει μια ευκαιρία εξέλιξης και ενδυνάμωσης στους μαθητές, και έχει αποδείξει τη δυνατότητα να μεταμορφώσει την πορεία νέων ανθρώπων. Οι νικήτριες ομάδες του προηγούμενο κύκλου, είχαν πρόσβαση σε διεθνή συνέδρια, έλαβαν εκπαιδεύσεις, αλλά και έπαθλα τεχνολογικού εξοπλισμού.
Συγκεκριμένα, η περυσινή νικήτρια ομάδα ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, συμμετέχοντας στο διεθνές φόρουμ Concordia Annual Summit, το οποίο, μεταξύ άλλων, φιλοξενεί νέους από κάθε πλευρά του πλανήτη, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να αλληλοεπιδράσουν με ηγέτες και στελέχη από όλο τον κόσμο, συζητώντας για την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, και την κοινωνική πρόοδο.
Η δεύτερη νικήτρια ομάδα θα ταξιδέψει στις Βρυξέλλες, ώστε να επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δράσεις για τη βιωσιμότητα και την ευρωπαϊκή πολιτική.Επιπλέον των εκπαιδευτικών ταξιδιών, όλες οι ομάδες που ξεχώρισαν - οι τρεις νικήτριες, καθώς και εκείνες που απέσπασαν τα βραβεία “Καλύτερης Παρουσίασης” και “Βραβείο Κοινού” - μοιράστηκαν έπαθλα τεχνολογικού εξοπλισμού συνολικής αξίας 2.500€, καθώς και πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και υποτροφίες.
Ταυτόχρονα, δύο εκ των ομάδων, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και να παρουσιάσουν τα εγχειρήματά τους σε στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων.
Τα βραβεία του NextGen Innovators δεν είναι απλώς διακρίσεις, αλλά εμπειρίες που ενισχύουν περαιτέρω τη γνώση, την αυτοπεποίθηση και τις πρακτικές δεξιότητες των μαθητών.
Τα βραβεία του νέου κύκλου NextGen Innovators θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα.
Πέρα από έναν διαγωνισμό – μια εμπειρία ζωής
Το NextGen Innovators έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει τη νέα γενιά, ώστε να εμπνευστεί, να δημιουργήσει και να ηγηθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία, με γνώμονα την καινοτομία και τη βιωσιμότητα.
Από το 2012 μέχρι σήμερα, το Envolve Entrepreneurship, έχει συμβάλλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων περισσότερων από 5.200 μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ λειτουργεί ως κόμβος επιχειρηματικής γνώσης, καινοτομίας και καθοδήγησης.
Οι αιτήσεις συμμετοχής για το 6ο NextGen Innovators είναι ανοιχτές.
Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής: https://bit.ly/