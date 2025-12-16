Το Dnews σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις για τους Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα και Βασίλη Καζούλη στον Σταυρό του Νότου Plus, το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025.

Το Dnews δίνει την ευκαιρία στους αναγνώστες του να κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για το live των Λάκη Παπαδόπουλο, Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκο Ζιώγαλα και Βασίλη Καζούλη στον Σταυρό του Νότου Plus (Φραντζή 14, Νέος Κόσμος), το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 (στις 22:30).

Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 19.12.2025 και ώρα 12.00.

Τρόπος Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Για να λάβετε μέρος στο Διαγωνισμό πρέπει απαραιτήτως:

να κάνετε follow τον λογαριασμό του Dnews στο Instagram

στο Instagram να κάνετε ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚΟ σχόλιο με tag έναν φίλο σας στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram

στο σχετικό post του Διαγωνισμού στο Instagram να κάνετε εγγραφή στο Newsletter του Dnews από το banner «Οι Ειδήσεις σε 2'» που εμφανίζεται σε όλες τις ενότητες του site

Για να είναι έγκυρη η συμμετοχή σας, θα πρέπει να ακολουθήσετε τα βήματα που αναφέρονται παραπάνω.

Δείτε τους όρους του Διαγωνισμού αναλυτικά.

To live

Τραγουδοποιοί, στιχουργοί, συνθέτες μα πάνω από όλα αυθεντικοί ρόκερ. Λάκης Παπαδόπουλος Γιάννης Γιοκαρίνης Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης!

Πολυσχιδείς φυσιογνωμίες, ηλεκτρικοί, σκωπτικοί, αλλά και με υπέροχες μελαγχολικές μπαλάντες, ενίοτε φλερτάρουν με επιδεξιότητα και αγάπη με την ελληνική παράδοση δίνοντας έξοχα αποτελέσματα.

Τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού έρχονται με τα τραγούδια της ζωής τους, τα οποία είναι τραγούδια και της δικής μας ζωής. Ευλαμπία, Τσικαμπούμ, Νοσταλγός του rock'n'roll, Αλλάξανε τα γούστα σου (μπριγιόλ), Βασιλική, Σαν σταρ του σινεμά, Πέρασε η μπόρα, Πάρε με απόψε πάρε με, Αν ήσουν άγγελος, Κάτι να γυαλίζει, Φανή, Αεροπλάνα, Για να σε εκδικηθώ, Εσύ εκεί, Γυριστρούλα, Μενεξεδιά είναι ορισμένοι τίτλοι από τα πολλά τραγούδια τους που αγαπήσαμε.



Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Plus

Από Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και για λίγες παραστάσεις

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com