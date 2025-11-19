Γιάννης Γιοκαρίνης, Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης, Λευτέρης Παπαδόπουλος έρχονται στον Σταυρό του Νότου για λίγες παραστάσεις.

Τραγουδοποιοί, στιχουργοί, συνθέτες μα πάνω από όλα αυθεντικοί ρόκερ. Λάκης Παπαδόπουλος Γιάννης Γιοκαρίνης Νίκος Ζιώγαλας, Βασίλης Καζούλης!

Πολυσχιδείς φυσιογνωμίες, ηλεκτρικοί, σκωπτικοί, αλλά και με υπέροχες μελαγχολικές μπαλάντες, ενίοτε φλερτάρουν με επιδεξιότητα και αγάπη με την ελληνική παράδοση δίνοντας έξοχα αποτελέσματα.

Τέσσερις ξεχωριστές προσωπικότητες του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού έρχονται με τα τραγούδια της ζωής τους, τα οποία είναι τραγούδια και της δικής μας ζωής. Ευλαμπία, Τσικαμπούμ, Νοσταλγός του rock'n'roll, Αλλάξανε τα γούστα σου (μπριγιόλ), Βασιλική, Σαν σταρ του σινεμά, Πέρασε η μπόρα, Πάρε με απόψε πάρε με, Αν ήσουν άγγελος, Κάτι να γυαλίζει, Φανή, Αεροπλάνα, Για να σε εκδικηθώ, Εσύ εκεί, Γυριστρούλα, Μενεξεδιά είναι ορισμένοι τίτλοι από τα πολλά τραγούδια τους που αγαπήσαμε.



Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Plus

Από Σάββατο 13 Δεκεμβρίου και για λίγες παραστάσεις

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια: more.com