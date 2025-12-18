Η αναθεωρημένη ΚΑΠ παρέχει μεταξύ άλλων στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων σε ενεργούς αγρότες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές κλπ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έδωσε την Πέμπτη την τελική του έγκριση για την απλούστευση της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ).

Σκοπός είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής γεωργίας με τη μείωση της γραφειοκρατίας, τη στήριξη των αγροτών, συμπεριλαμβανομένων των μικροκαλλιεργητών και των νεοφυών επιχειρήσεων, την ενθάρρυνση της καινοτομίας και την τόνωση της παραγωγικότητας.

«Σήμερα υλοποιήσαμε για μία ακόμη φορά το θεματολόγιο απλούστευσης και καταστήσαμε τους κανόνες της ΕΕ απλούστερους και ευκολότερους για τους αγρότες και τις εθνικές διοικήσεις μας. Η μείωση της γραφειοκρατίας και η κατάργηση των περιττών κανόνων για τους αγρότες και τα κράτη μέλη αποτελούν προτεραιότητα της Προεδρίας της Δανίας. Θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ισχυροποίηση της γεωργικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου σε ολόκληρη την Ευρώπη» σχολίασε η υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Δανίας, Marie Bjerre.

Τα μέτρα απλούστευσης θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σημαντικές μειώσεις των διοικητικών δαπανών τόσο για τους αγρότες όσο και για τις εθνικές διοικήσεις. Σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς της Επιτροπής, θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ετήσια εξοικονόμηση έως 1,6 δισ. ευρώ για τους γεωργούς και άνω των 200 εκατ. ευρώ για τις διοικήσεις των κρατών μελών.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός αποτελεί τη λεγόμενη δέσμη νομοθετικών μέτρων «Omnibus III», την οποία πρότεινε η Επιτροπή τον Μάιο του 2025. Η δέσμη περιλαμβάνει τροποποιήσεις του κανονισμού για τα στρατηγικά σχέδια και του «οριζόντιου» κανονισμού για την κοινή αγροτική πολιτική. Πρόκειται για τον δεύτερο μιας σειράς φακέλων σχετικά με την απλούστευση επί του οποίου οι συννομοθέτες κατέληξαν σε συμφωνία σε χρόνο ρεκόρ, την περασμένη εβδομάδα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο η δέσμη «Omnibus II».

Τα μέτρα απλούστευσης αποσκοπούν:

- στον περιορισμό του διοικητικού φόρτου για αγρότες και διοικήσεις

- στην αύξηση των ενισχύσεων για τους μικροκαλλιεργητές και στην απλούστευση των κανόνων περί αιρεσιμότητας, ιδίως για εκμεταλλεύσεις βιολογικής γεωργίας

- στη μείωση των επιτόπιων ελέγχων και στη διαγραφή της ετήσιας εκκαθάρισης επιδόσεων.

Η αναθεωρημένη νομοθεσία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να χορηγούν ενισχύσεις για την αντιμετώπιση κρίσεων σε ενεργούς αγρότες που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα ή καταστροφικά συμβάντα. Με αυτές τις ενισχύσεις διασφαλίζεται η συνέχεια της αγροτικής δραστηριότητας των πληγέντων αγροτών.

Τέλος, μεταξύ των άλλων βελτιώσεων, ο αναθεωρημένος κανονισμός:

- παρέχει στα κράτη μέλη ευελιξία να αποφασίζουν σε ποιον βαθμό μπορούν ενδεχομένως οι μερικώς βιολογικές γεωργικές εκμεταλλεύσεις να θεωρούνται ότι πληρούν ορισμένα περιβαλλοντικά πρότυπα, τα λεγόμενα πρότυπα ΚΓΠΚ (για την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση)

- βελτιώνει τη δυνατότητα των γεωργών να επωφελούνται από εργαλεία διαχείρισης κινδύνου

- αυξάνει το ποσοστό των προκαταβολών των άμεσων ενισχύσεων

Η νομοθετική πράξη θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ τις προσεχείς ημέρες και θα αρχίσει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής της.