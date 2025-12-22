«Ζωντανή και ουσιαστική» χαρακτήρισε τη συζήτηση ο Αλέξης Τσίπρας.

Ο Αλέξης Τσίπρας συζήτησε με φοιτητές του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με αφορμή το βιβλίο του, «Ιθάκη».

«Μια ζωντανή και ουσιαστική συζήτηση με αφορμή την “Ιθάκη” με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου», έγραψε ο πρώην πρωθυπουργός σε ανάρτηση.

Ο διάλογος του Αλέξη Τσίπρα με τους φοιτητές θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου του και στα social media, την Τρίτη (12:00).

