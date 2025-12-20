Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025.

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε σχολική μονάδα του λεκανοπεδίου εξάρθρωσε η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής συλλαμβάνοντας 12 άτομα εκ των οποίων οι 6 ανήλικοι μαθητές.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα διακινούσε κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου, πραγματοποιώντας εκατοντάδες αγοραπωλησίες.

Η δράση της οργάνωσης φέρεται να ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Τον πυρήνα του κυκλώματος αποτελούσαν οι ενήλικοι, ενώ οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως διακινητές. Πελάτες της οργάνωσης ήταν τόσο ενήλικοι όσο και ανήλικοι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.