Οι γονείς θα δώσουν δυναμικό παρών στο μαθητικό συλλαλητήριο της 6ης Νοέμβρη - «Όλοι στον δρόμο για το δικαίωμα των παιδιών μας στη μόρφωση».

Την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 12:00 στα Προπύλαια, γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί οργανώνουν συλλαλητήριο, διαμαρτυρόμενοι για τα σοβαρά τεράστια προβλήματα στη δημόσια εκπαίδευση. Διανύουμε τον τρίτο μήνα από την έναρξη της σχολικής χρονιάς με την κατάσταση όπως καταγγέλλουν να έχει φτάσει στο απροχώρητο με θύματα τους μαθητές που στερούνται το μοφωτικό τους δικαίωμα με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας καθώς τα κενά στα σχολεία έχουν «χτυπήσει κόκκινο», η μεταφορά μαθητών με μισθωμένα πούλμαν έχει «παγώσει» με άγνωστη ημερομηνία αποδέσμευσης και γενικότερα πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν σημαντικά κτιριακά προβλήματα.

Τα βασικά ζητήματα που καταγγέλλονται περιλαμβάνουν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών και χαμένες ώρες διδασκαλίας, την μετ΄εμποδίων μη λειτουργία ολοήμερων τμημάτων σε νηπιαγωγεία και δημοτικά αλλά και τις αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις τμημάτων. Παράλληλα αυξάνονται οι κραυγές όσων αναδεικνύουν την έλλειψη προσωπικού στην Ειδική Αγωγή, στην Παράλληλη Στήριξη και τους Σχολικούς Νοσηλευτές. Οι γονείς διεκδικούν άμεσες προσλήψεις εκπαιδευτικών, λειτουργία όλων των ολοήμερων προγραμμάτων, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τάξη και λύσεις για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. Το μήνυμα είναι σαφές με τους τους γονείς να διαμηνύουν «κάτω τα χέρια από τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας!»

«Έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες λόγους να βρεθούμε απέναντι στην πολιτική τους»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής η εικόνα από τα σχολεία είναι ζοφερή και δεν προβλέπεται να αντιστραφεί σύντομα το κλίμα καθώς το ίδιο το Υπουργείο βάζει εμπόδια. Χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε όλες τις περιοχές, εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας χαμένες, χιλιάδες παιδιά που δεν έχουν παράλληλη στήριξη, τμήματα ένταξης, μαθήματα ειδικότητας, ολοήμερο... Εκατοντάδες δρομολόγια μεταφοράς μαθητών δεν εκτελούνται, χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες αδυνατούν να φτάσουν στο σχολείο τους δωρεάν και με ασφάλεια, εκατοντάδες οικογένειες ταλαιπωρούνται για να μεταφέρουν τα παιδιά τους από και προς τα σχολεία τους, εκατοντάδες παιδιά με ειδικές ανάγκες μένουν σπίτι τους και χάνουν την εκπαίδευση, τις θεραπείες τους και την κοινωνικοποίησή τους... Εκατοντάδες σχολικά κτίρια παραμένουν χωρίς κανόνες ασφαλείας, καθώς τα μέτρα που λαμβάνονται είναι ελάχιστα ή πολλές φορές ανύπαρκτα. Εκατοντάδες σχολικά κτίρια δεν έχουν ελεγχθεί για την αντοχή τους στους σεισμούς, ενώ μεγάλο ποσοστό όσων πραγματοποιήθηκε πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος βρέθηκαν τρωτά σε ποσοστό από 25 έως 100%. Εκατοντάδες σχολεία έχουν χτιστεί με παλαιούς οικοδομικούς κανονισμούς... Εκατοντάδες τμήματα ολοήμερου προγράμματος σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία έχουν κοπεί για λόγους «οικονομίας», εκατοντάδες παιδιά κλήθηκαν δύο μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς να αλλάξουν τάξεις ή δασκάλους με τις συγχωνεύσεις. Χιλιάδες παιδιά είναι στριμωγμένα σαν «σαρδέλες» σε 25άρια και 28άρια τμήματα... Εκατοντάδες υπομνήματα, επιτελείς, παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες από την αρχή της χρονιάς! Χιλιάδες γονείς «στα κάγκελα» με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί...

«Κυβέρνηση και αρμόδιοι μας εμπαίζουν με κυνικές δηλώσεις»

Όπως καταγγέλλουν οι γονείς «Οι απαντήσεις της κυβέρνησης έως τώρα ήταν κυνικές και απαράδεκτες! «Θα πούμε να αυξηθούν τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων αντί για δρομολόγια...» λέει ο Περιφερειάρχης! «Όταν γίνονται τα παιδιά σου στο σχολείο το ήξερες ότι θα έχει 25άρι τμήμα...» λέει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου! «Οι σχολικοί νοσηλευτές έχουν κάνει μεγάλη ζημιά...» λέει ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας! «Φταίνε οι αναπληρωτές που εγκυμονούν και παίρνουν άδειες εγκυμοσύνης...» λέει και η νυν υπουργός Παιδείας!

Χημικά και καταστολή σε μικρούς μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς στην συγκέντρωση ΔΙΠΕ Α’ Αθήνας! «Θέλουμε όλοι να είναι αναπληρωτές…» υποστηρίζει ο Αναπληρωτής Διευθυντής Εκπαίδευσης!

«Αν δεν βάλουμε 25άρια τμήματα δε θα χωρέσουν τα παιδιά...» λέει Διευθυντής Εκπαίδευσης! «Δεν θα λειτουργήσουν ολοήμερα νηπιαγωγεία γιατί δεν υπάρχει προσωπικό δύο χρόνια...» αναφέρει στέλεχος του Υπουργείου!

«Γιατί η υπομονή μας έχει όρια και τον συμβιβασμό τον πληρώνουν τα παιδιά μας!»

«Όσο περισσότερα μας βάζουν να πληρώνουμε ενώ θα έπρεπε να τα παρέχει το κράτος, όσο περισσότερο μας υποχρεώνουν να δουλεύουμε για να τα βγάλουμε πέρα, τόσο περισσότερο ανησυχούμε για τα σχολεία και τη μόρφωση των παιδιών μας, αφού βλέπουμε πως η υποβάθμιση, η ιδιωτικοποίηση και η κατηγοριοποίηση είναι πολιτική επιλογή! Άλλωστε αποδεικνύεται από τη συζήτηση που έχει ξεκινήσει για το «εθνικό αποταμίευμα», που θα τσακίσει ακόμη περισσότερο τις λαϊκές οικογένειες και τα παιδιά μας οικονομικά και μορφωτικά. Αυτό το κράτος που επικαλείται την ανάγκη «εξορθολογισμού των πόρων» έχει αποτύχει να παρέχει στοιχειώδεις όρους για την εκπαίδευση, ενώ σπαταλά δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και επιδοτήσεις επιχειρηματικών ομίλων. Λεφτά υπάρχουν — όχι για τα σχολεία, τη μόρφωση και το μέλλον των παιδιών μας, αλλά για τις μπίζνες! Δηλώνουμε πως ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ!» τονίζουν οι γονείς και δίνουν ραντεβού στο δρόμο δίπλα στο μαθητικό συλλαλητήριο των μαθητών στις 6 του μήνα στα Προπύλαια.