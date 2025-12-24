Απαραίτητες οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε οδικά σημεία του νομού λόγω έντονης χιονόπτωσης.

Λόγω έντονης χιονόπτωσης σε περιοχές της Πέλλας, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική σε συγκεκριμένα οδικά σημεία:

Από το 15ο χιλιόμετρο του δρόμου Κερασιά – Χιονοδρομικό Κέντρο «Βόρα».

Από το 18ο χιλιόμετρο του δρόμου Άρνισσα – Χιονοδρομικό Κέντρο «Βόρα».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει ότι όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία. Οι οδηγοί συνιστάται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις υποδείξεις των αρχών, ειδικά σε χιονισμένα ή παγωμένα τμήματα του δρόμου.