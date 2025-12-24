Κάτοικος Ηρακλείου διέγραψε 146 αγροτεμάχια, διαπίστωσε η ΑΑΔΕ.

Στον εισαγγελέα διαβιβάζονται οι πρώτες 50 υποθέσεις μαζικών διαγραφών αγροτεμαχίων από το έντυπο Ε9, στο πλαίσιο εκτεταμένων διασταυρώσεων που διενεργεί η ΑΑΔΕ με στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι έλεγχοι αφορούν πρόσωπα που εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις κατά την περίοδο 2020-2024 και φέρονται να προχώρησαν, εντός του 2025, σε μαζική εισαγωγή και στη συνέχεια διαγραφή αγροτικών εκτάσεων από την περιουσιακή τους κατάσταση, χωρίς επαρκή ή τεκμηριωμένη αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτικών υπηρεσιών, πρόκειται για περιπτώσεις όπου τα ποσά των επιδοτήσεων που καταβλήθηκαν εμφανίζονται δυσανάλογα υψηλά σε σχέση με την πραγματική παραγωγική δυνατότητα των δηλούντων ως κατ’ επάγγελμα αγροτών, όπως αυτή αποτυπώνεται στη φορολογική τους εικόνα. Οι διασταυρώσεις ανέδειξαν μοτίβα δηλώσεων αγροτεμαχίων σε γεωγραφικές περιοχές μακριά από τον τόπο κατοικίας των φερόμενων ιδιοκτητών, καθώς και εκτεταμένες μισθώσεις προς τρίτα πρόσωπα, τα οποία ξεκινούσαν αγροτική δραστηριότητα την ίδια χρονιά με την έναρξη των μισθώσεων.

Συνολικά, στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρίσκονται περίπου 3.000 περιπτώσεις ιδιοκτητών αγροτικών εκτάσεων και των μισθωτών τους. Από αυτές, οι πρώτες 50 κρίθηκαν ώριμες για διαβίβαση στις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές, καθώς δεν προέκυψε επαρκής δικαιολογία για τη διαγραφή των αγροτεμαχίων από το Ε9. Παράλληλα, οι υποθέσεις διαβιβάζονται και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τον αποκλεισμό των εμπλεκομένων από μελλοντικές πληρωμές και την εκκίνηση της διαδικασίας ανάκτησης των ενισχύσεων που έχουν ήδη καταβληθεί.

Ενδεικτική θεωρείται περίπτωση φυσικού προσώπου, κατοίκου Ηρακλείου Κρήτης, το οποίο διέγραψε συνολικά 146 αγροτεμάχια που είχε δηλώσει σε περιοχές της Μεσσηνίας, της Κορινθίας, της Κρήτης και της Αττικής. Πριν από τη διαγραφή τους, οι συγκεκριμένες εκτάσεις είχαν δηλωθεί ως μισθωμένες από 19 φυσικά πρόσωπα, τα οποία προχώρησαν σε έναρξη αγροτικής δραστηριότητας το ίδιο έτος με την έναρξη των μισθώσεων και εισέπραξαν συνολικά αγροτικές επιδοτήσεις που ξεπερνούν τις 338.000 ευρώ.

Σε άλλη υπόθεση, φυσικό πρόσωπο με κατοικία στην Κρήτη διέγραψε 28 αγροτεμάχια που είχε δηλώσει, επικαλούμενο δήθεν «εκ παραδρομής» καταχώριση, σε νομούς όπως η Κάλυμνος, οι Φούρνοι, η Λέσβος και η Χίος. Τα αγροτεμάχια αυτά, σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την είσπραξη ενισχύσεων άνω των 240.000 ευρώ όσο και για τη μίσθωσή τους σε 29 φυσικά πρόσωπα. Οι μισθωτές ξεκίνησαν αγροτική δραστηριότητα την ίδια χρονιά και έλαβαν συνολικά επιδοτήσεις που υπερβαίνουν τις 679.000 ευρώ.

Από την ανάλυση των δεδομένων προκύπτουν και περιπτώσεις μισθωτών που δήλωσαν στο ΟΣΔΕ πολλαπλά αγροτεμάχια σε περιοχές διαφορετικές από τον τόπο κατοικίας τους, τα οποία στη συνέχεια διαγράφηκαν από το Ε9 των φερόμενων ιδιοκτητών. Σε μία τέτοια περίπτωση, φυσικό πρόσωπο έλαβε ενισχύσεις άνω των 60.000 ευρώ, ενώ σε άλλη, δύο νεαρής ηλικίας δικαιούχοι εισέπραξαν συνολικά 58.000 ευρώ, αφού δήλωσαν μίσθωση τουλάχιστον 22 αγροτεμαχίων που αργότερα εξαφανίστηκαν από τις δηλώσεις περιουσίας.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα 50 ελεγχόμενα πρόσωπα των οποίων οι υποθέσεις οδηγούνται στη Δικαιοσύνη έχουν λάβει, στα ελεγχόμενα έτη, επιδοτήσεις που συνολικά υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ. Οι έλεγχοι, όπως επισημαίνεται, εντατικοποιούνται περαιτέρω με την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τη συστηματική ανταλλαγή στοιχείων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό τόσο παρανόμως εισπραχθεισών ενισχύσεων όσο και φαινομένων φοροδιαφυγής στον αγροτικό τομέα.