Οι λάτρεις του σκι θα απολαύσουν Χριστούγεννα στις χιονισμένες πίστες.

Το χιόνι έκανε την εμφάνισή του στην Πέλλα παραμονές Χριστουγέννων ικανοποιώντας μικρούς και μεγάλους που επιθυμούσαν διακαώς να απολαύσουν γιορτές στα λευκά.Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καϊμάκτσαλαν έχει καλυφθεί για τα καλά με χιόνι προσφέροντας στους επισκέπτες την ευκαιρία να απολαύσουν τις χειμερινές τους δραστηριότητες. Οι έντονες χιονοπτώσεις έχουν δημιουργήσει ιδανικές συνθήκες για σκι.

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν τέσσερις από τους έξι αναβατήρες και τέσσερις πίστες, ενώ η πρόσβαση στο χιονοδρομικό γίνεται με αλυσίδες. Κατά τη διάρκεια των εορτών, το κέντρο αναμένεται να γεμίσει επισκέπτες που θέλουν να ζήσουν την εμπειρία των «λευκών» Χριστουγέννων, απολαμβάνοντας το χιονισμένο τοπίο και τις χιονοδρομικές πίστες.

Χιονίζει στην Πέλλα: Πού χρειάζονται αλυσίδες

Λόγω έντονης χιονόπτωσης σε περιοχές της Πέλλας, η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων είναι υποχρεωτική στα ακόλουθα οδικά σημεία:

Από το 15ο χιλιόμετρο του δρόμου Κερασιά – Χιονοδρομικό Κέντρο «Βόρα».

Από το 18ο χιλιόμετρο του δρόμου Άρνισσα – Χιονοδρομικό Κέντρο «Βόρα».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας τονίζει ότι όλα τα οχήματα που κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο της Πέλλας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αλυσίδες, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής κυκλοφορία. Οι οδηγοί συνιστάται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και να τηρούν τις υποδείξεις των αρχών, ειδικά σε χιονισμένα ή παγωμένα τμήματα του δρόμου.