Χιόνια και παγετός πλήττουν τη Βόρεια Ελλάδα, με θερμοκρασίες έως -5°C.

Το χιόνι και οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό του καιρού στη Βόρεια Ελλάδα, με την Δυτική Μακεδονία να είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού (code red).

Tις τελευταίες ώρες χιονόπτωση καταγράφηκε στις περιοχές:

Σέρρες και Κιλκίς

Νευροκόπι Φλώρινας και Νικηφόρος Δράμας

Ζυγός Καβάλας, Δροσάτο Δράμας

Νέα Σάντα, Γυναικόκαστρο και Πεδινό Κιλκίς

Νέα Μάλγαρα και Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Αριδαία και Γιαννιτσά Πέλλας

Παράλληλα, ο υδράργυρος σημείωσε «βουτιά», φτάνοντας:

-5°C σε Βώλακα, Νευροκόπι και Παρανέστι

-4°C στη Βλάστη

-3°C στην Ποντοκερασιά Κιλκίς

-2°C στη Δράμα

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών και βαρέων οχημάτων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων στα εξής σημεία:

Εθνική οδός Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής (1ο – 52ο χλμ.)

Επαρχιακή οδός Φλώρινας – Καστοριάς (μέσω Βιτσίου, 1ο – 30ο χλμ.)

Εθνική οδός Φλώρινας – Άγιος Γερμανός (31ο – 45ο χλμ.)

Εθνική οδός Γρεβενών – Τρικάλων (1ο – 41,5ο χλμ.)

Υποχρεωτική η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Η κυκλοφορία σε ορεινές περιοχές απαιτεί ειδικά ελαστικά ή αντιολισθητικές αλυσίδες. Ενδεικτικά:

Δυτική Μακεδονία

Ορεινό δίκτυο Γρεβενών και Καστοριάς

Εθνική οδός Φλώρινας – Κρυσταλλοπηγής, 1ο – 52ο χλμ.

Επαρχιακή οδός Φλώρινας – Καστοριάς, 1ο – 30ο χλμ.

Παλαιά Εθνική οδός Φλώρινας – Έδεσσας, 17ο – 24ο χλμ.

Κεντρική Μακεδονία

Θεσσαλονίκη: Χορτιάτης, Άγιος Βασίλειος

Ημαθία: Παλαιά Εθνική Θεσσαλονίκης – Βέροιας – Κοζάνης, επαρχιακοί δρόμοι Νάουσας και Σελίου

Κιλκίς: Επαρχιακές οδοί Γρίβας – Λιβαδίων, Φανού – Σκρα, Γουμένισσας – Κάρπης/Ομαλού

Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική: Ορεινά οδικά δίκτυα και δρόμοι προς χιονοδρομικά κέντρα

Κανονική κυκλοφορία με ελαστικά χειμερινής χρήσης παρατηρείται στην Εγνατία Οδό Γρεβενών και στον κάθετο άξονα Σιάτιστας – Κρυσταλλοπηγής.

Που θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Λόγω της κακοκαιρίας, οι δήμοι προσαρμόζουν τη λειτουργία των σχολείων:

Δήμος Σερβίων (Κοζάνης): Σχολεία κλειστά αύριο Πέμπτη, παιδικοί σταθμοί κανονικά

Δήμος Φλώρινας: Μαθήματα από 9:15 π.μ., παιδικοί σταθμοί κανονικά

Δήμος Πρεσπών: Μαθήματα μία ώρα αργότερα, ΚΔΑΠ/παιδικοί σταθμοί κανονικά

Δήμος Καστοριάς και Νεστορίου: Σχολεία από 9:00 π.μ., ΚΔΑΠ/παιδικοί σταθμοί κανονικά

Δήμος Έδεσσας: Κανονική λειτουργία αύριο

Δήμος Ωραιοκάστρου: Όλα τα σχολεία λειτουργούν κανονικά

Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε όλους τους δήμους.