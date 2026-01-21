Σε κλοιό καταιγίδων η Αττική.

Καταιγίδες είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αττική. Τα φαινόμενα είναι ιδιαίτερα έντονα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή.

Ήδη η Πυροσβεστική έχει λάβει 21 κλήσεις για αντλήσεις υδάτων, ενώ πολύ ισχυρά φαινόμενα έχουμε σε Γκάζι, Νέο Κόσμο, Καλλιθέα, Άλιμο, Άγιο Κοσμά, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα, Βούλα, Κορυδαλλό, Χαϊδάρι, Μεταμόρφωση.

Σε κατάσταση «συναγερμού» η Μάνδρα

Ασταμάτητη είναι η βροχόπτωση στην Μάνδρα από το πρωί. Σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, το ύψος της βροχής έφτασε τους 67 τόνους ανά στρέμμα. Δήμος, Πυροσβεστική και Πολιτική Προστασία βρίσκονται σε επιφυλακή.

Ήχησε το 112 στον Ασπρόπυργο

Η Πολιτική Προστασία έστειλε μήνυμα εκκένωσης προς την περιοχή Γενοκτονίας Ασπροπύργου λόγω υπερχείλισης του ρέματος Αγ.Ιωάννου.

Στη λεωφόρο ΝΑΤΟ η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για απεγκλωβισμούς.

Κλειστοί δρόμοι και εκτροπές κυκλοφορίας

1) οδός Πειραιώς και στα δύο ρεύματα στο ύψος της οδού Χαμοστέρνας

2) στην οδό Γρ. Λαμπράκη από το ύψος της ακτής Mουτσοπούλου στην περιοχή του Πειραιά

3) στη συμβολή των Λεωφόρων Γρ. Λαμπράκη και Δημοκρατίας στην περιοχή του Κερατσινίου.

4) στην οδό Ημέρου Πεύκου, στη θέση Βάρδας, από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος, στην περιοχή των Σπάτων.

5) στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση, από το ύψος της οδού 34ου Συντάγματος Πεζικού, στον Πειραιά.

6) στην οδό Ειρήνης, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής, στη Νέα Μάκρη.

Την ίδια ώρα, εξαιτίας της καθίζησης του οδοστρώματος, έκλεισε και η οδός Ειρήνης στη Νέα Μάκρη, από το ύψος της οδού Καλαβρύτων έως την οδό Αγίας Παρασκευής.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπερχείλισε το ρέμα Βαλανάρη στα Σπάτα. Από τα έντονα φαινόμενα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ημερου Πεύκου από το ύψος της οδού Φιλίας έως την οδό Μαραθώνος στα Σπάτα.

Απεγκλωβισμός οδηγού στην οδό Πειραιώς

Ένας οδηγός απεγκλωβίστηκε όταν το όχημα του υπέστη βλάβη και ακινητοποιήθηκε στην οδό Πειραιώς. Η Τροχαία έχει διακόψει την κυκλοφορία. Συνερ

Φρεάτια έχουν μετατραπεί σε «συντριβάνια», καθώς οι αγωγοί δεν μπορούν να συγκρατήσουν τον μεγάλο όγκο νερού.

Χωρίς ρεύμα στον Άγιο Δημήτριο

«Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι εξαιτίας των υφιστάμενων καιρικών συνθηκών, υπάρχουν διακοπές ρεύματος σε γειτονιές του Δήμου Αγίου Δημητρίου, που οφείλονται σε πτώση της μέσης τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος»

Προβλήματα και στην Εθνική Οδό

Εκκένωση σπιτιών στο ρέμα Πικροδάφνης

Τρία σπίτια εκκενώθηκαν νωρίτερα στο ρέμα Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο, υπό τον φόβο καθίζησης του εδάφους εξαιτίας των ορμητικών νερών.

Δρόμοι-ποτάμια

Βίντεο από πλημμυρισμένο δρόμο στον Άγιο Δημήτριο

Αντίστοιχη κατάσταση και στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή των Εξαρχείων

«Φούσκωσε» ο Ιλισός στο Μοσχάτο

Επικίνδυνα έχει αυξηθεί η στάθμη του ρέματος Ιλισού στο Μοσχάτο. Το νερό έχει φτάσει στο ύψος της πεζογέφυρας και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος υπερχείλισης. Το ρέμα διέρχεται από πυκνοκατοικημένη περιοχή. Οχήματα της Πυροσβεστικής βρίσκονται κατά μήκος του ρέματος.

Στην οδό Θεσσαλονίκης, ο σταθμός ΗΣΑΠ του Μοσχάτου έχει πλημμυρίσει. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το σημείο του δήμου τα πλημμυρικά φαινόμενα είναι αρκετά συνηθισμένα. Η Αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας.

Άντληση υδάτων από φρεάτια στον Πειραιά

Στον Πειραιά, συνεργεία του Δήμου και της Πολιτικής Προστασίας προχώρησαν σε άντληση υδάτων από αγωγούς και καθαρισμούς φρεατίων.

Αντίστοιχη κατάσταση και στα βόρεια προάστια

Στο Μαρούσι πλημμύρισε η οδός Σπύρου Λούη.