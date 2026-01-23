Προ των πυλών είναι μεγάλη «χειμερινή καταιγίδα» η οποία θα πλήξει τα κεντρικά και ανατολικά των ΗΠΑ.

Εκατομμύρια Αμερικανοί πολίτες προετοιμάζονται για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα σαρώσουν την Ανατολική Ακτή και κεντρικές πολιτείες των ΗΠΑ.

Οι Αμερικανικές Μετεωρολογικές Υπηρεσίες (NWS) κάνουν λόγο για πυκνή χιονόπτωση, πολικές θερμοκρασίες και επικίνδυνες ριπές ανέμου.

{https://x.com/NWSWPC/status/2014802703214432525}

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Ράιαν Μόι: «Οι επόμενες 10 ημέρες του χειμώνα θα είναι οι χειρότερες των τελευταίων 40 ετών στις ΗΠΑ. Σκεφτείτε πού μπορείτε να πάτε, τι μπορείτε να κάνετε και εκείνους που έχουν ανάγκη από βοήθεια ακόμα περισσότερο για να επιβιώσετε κατά τη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν είναι υπερβολή ή αστείο».

Οι θερμοκρασίες αναμένονται να αγγίξουν τους -18 βαθμούς Κελσίου, ενώ δεν αποκλείονται διακοπές ηλεκτροδότησης για μεγάλο χρονικό διάστημα σε αρκετές περιοχές.

{https://x.com/RyanMaue/status/2014769997910823033}

Σε κατάσταση συναγερμού 14 Πολιτείες

Πάνω από 150 εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ βρίσκονται αντιμέτωποι με προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ σε τουλάχιστον 14 πολιτείες, καθώς και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, έχει κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη εμφανείς και στις αερομεταφορές, καθώς σχεδόν 1.800 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για αύριο έχουν ακυρωθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Από αυτές, περίπου 1.200 αφορούν δρομολόγια από και προς το Ντάλας του Τέξας, σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας FlightAware.

Στη βορειοανατολική πλευρά των ΗΠΑ, η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους περίπου 20 εκατομμύρια κατοίκους της Πολιτείας, καλώντας τους να λάβουν σοβαρά υπόψη τον παγερό καιρό. «Πέντε ή έξι λεπτά σε εξωτερικό χώρο, αυτό θα μπορούσε στην κυριολεξία να καταστεί επικίνδυνο για την υγεία σας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια στιγμή, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τις καιρικές συνθήκες μέσω της πλατφόρμας Truth Social, επαναλαμβάνοντας την αμφισβήτησή του για την κλιματική αλλαγή. «Ενα κύμα ψύχους ρεκόρ αναμένεται να πλήξει 40 πολιτείες. Σπάνια έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αραγε οι επαναστάτες του περιβάλλοντος θα μπορούσαν να μου εξηγήσουν: Τι συνέβη με την κλιματική αλλαγή;», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Πηγή φωτογραφιών: AP