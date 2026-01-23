Χιλιάδες πολίτες διαδήλωσαν στη Μινεσότα ενάντιον της Υπηρεσίας Μετανάστευσης.

Καταστήματα και επιχειρήσεις σε όλη τη Μινεσότα κατέβασαν ρολά την Πέμπτη 23/1, στο πλαίσιο μιας «γενικής απεργίας» που διοργανώνουν θρησκευτικοί ηγέτες και συνδικάτα, διαμαρτυρόμενοι για την ανάπτυξη χιλιάδων πρακτόρων της Υπηρεσίας Τελωνείων και Μετανάστευσης (ICE) στους δρόμους της Μινεάπολης.

Στα φυλλάδια που τοποθετήθηκαν στις πόρτες των καταστημάτων σήμερα αναγράφονταν συνθήματα όπως: «Έξω η ICE» και «Όχι δουλειά, όχι σχολείο, όχι ψώνια», σε μια ημέρα με χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες. Περισσότερα από 300 μπαρ, εστιατόρια, μουσεία και καταστήματα συμμετέχουν στην κινητοποίηση, σύμφωνα με την εφημερίδα Minnesota Star Tribune. Αν και τα σχολεία δεν κλείνουν, ορισμένα στην Μινεάπολη και το Σεντ Πολ προσφέρουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας για σήμερα.

{https://x.com/Iam_MKharaud/status/2014778462545051991}

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έχει προγραμματιστεί πορεία στο κέντρο της Μινεάπολης, με τους διοργανωτές να διαμαρτύρονται για την παρουσία των ομοσπονδιακών πρακτόρων, την οποία ο δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι και άλλοι Δημοκρατικοί πολιτικοί χαρακτηρίζουν «εισβολή».

Η ένταση στην Πολιτεία αυξήθηκε μετά τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Γκουντ, που πυροβολήθηκε από πράκτορα της ICE στις 7 Ιανουαρίου. Η επίσημη θέση της κυβέρνησης κάνει λόγο για νόμιμη άμυνα, όμως διαδηλωτές και Δημοκρατικοί πολιτικοί αμφισβητούν τα γεγονότα.

{https://x.com/labornotes/status/2014777523461120458}

Παράλληλα, μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η σύλληψη του 5χρονου Λίαμ Ράμος. Μια φωτογραφία του παιδιού, φοβισμένου με σκουφάκι και σακίδιο, δίπλα σε μια μαυροντυμένη φιγούρα των πρακτόρων, έγινε viral. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε ότι η ICE παρέλαβε το παιδί επειδή ο πατέρας του, που χαρακτηρίζεται «παράτυπος μετανάστης», εγκατέλειψε το σπίτι για να αποφύγει τη σύλληψη. Σύμφωνα με τη σχολική περιφέρεια, η διαδικασία συνέβη μπροστά στην κατοικία της οικογένειας, ενώ ένα άλλο ενήλικο μέλος προσπάθησε να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού χωρίς επιτυχία.

Η οικογένεια δηλώνει ότι τηρεί τη διαδικασία αίτησης ασύλου και ότι δεν υπάρχει ενεργή εντολή απέλασης. Ο πατέρας και ο γιος κρατούνται σε κέντρο κράτησης στο Τέξας, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.