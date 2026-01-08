Συγκλονίζουν τα βίντεο από τη δολοφονία της γυναίκας στη Μινεάπολη.

Λίγα μόλις μέτρα από τη δολοφονία του George Floyd το 2020, μια γυναίκα έχασε τη ζωή της όταν αστυνομικός την πυροβόλησε τρεις φορές. Ειδικότερα, νέα βίντεο ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, τα οποία δείχνουν τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της υπηρεσίας ICE (Μετανάστευσης και Τελωνείων) στη Μινεάπολη.

Τα συγκλονιστικά βίντεο, που τραβήχτηκαν από περαστικούς, φαίνεται να δείχνουν από πολλαπλές γωνίες τη συμπλοκή μεταξύ των πρακτόρων της ICE και της γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της.

Στο ένα βίντεο, το SUV της γυναίκας φαινόταν να είναι κάθετα στον δρόμο, καθώς οχήματα επιβολής του νόμου προσπαθούσαν να περάσουν.

Αξιωματικοί βγήκαν από το βαν τους, το οποίο είχε αναμμένους μπλε φάρους, και πλησίασαν το SUV απαιτώντας από τη γυναίκα να «βγει έξω από το αυτοκίνητο».

Ένας αυτόπτης ακούστηκε στο βάθος να φωνάζει «όχι», καθώς οι αξιωματικοί τραβούσαν το χερούλι της πόρτας του οδηγού και η γυναίκα άρχισε να οδηγεί προς το μέρος ενός πράκτορα της ICE που στεκόταν μπροστά από το SUV της.

Η γυναίκα πάτησε γκάζι να φύγει, την ώρα που εκείνος πυροβόλησε επανειλημμένα στο μπροστινό μέρος του οχήματος.

Στη συνέχεια, ο πράκτορας εθεάθη να κουτσαίνει προς το SUV της γυναίκας, το οποίο ανέπτυξε ταχύτητα και προσέκρουσε σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στην άκρη του δρόμου.

Ένα δεύτερο βίντεο, το οποίο φαίνεται να έχει τραβηχτεί μέσα από κοντινό σπίτι, δείχνει τον πράκτορα της ICE να στέκεται μπροστά από το όχημα και να πυροβολεί καθώς το SUV τον χτυπάει.

Στη συνέχεια, το SUV προσκρούει σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Άλλοι αξιωματικοί εθεάθησαν τότε να τρέχουν προς το SUV, προφανώς για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο πράκτορας ακολουθούσε κουτσαίνοντας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη διάρκεια επιχείρησης που διεξήγαγαν μέλη της ICE στο βόρειο τμήμα της πόλης, όταν «ταραχοποιοί προσπάθησαν να εμποδίσουν το έργο τους», σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, στο οποίο αναφέρεται επίσης πως η οδηγός επιχείρησε να παρασύρει αστυνομικούς και «πράκτορας της ICE – φοβούμενος για τη ζωή του, τη ζωή των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού – πυροβόλησε ευρισκόμενος σε άμυνα».

Η ανάρτηση Τραμπ

Mε ανάρτησή του στο truth social, o Nτόναλντ Τραμπ υιοθέτησε τους ισχυρισμούς της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων.

«Μόλις είδα το βίντεο από το συμβάν που έλαβε χώρα στη Μινεάπολη της Μινεσότα. Είναι φρικτό να το βλέπεις. Η γυναίκα που ούρλιαζε ήταν, προφανώς, επαγγελματίας ταραχοποιός, και η γυναίκα που οδηγούσε το αυτοκίνητο ήταν πολύ άτακτη, εμπόδιζε και αντιστεκόταν, στη συνέχεια τράπηκε βίαια, εκούσια και άγρια ​​πάνω στον αστυνομικό της ICE, ο οποίος φαίνεται να την πυροβόλησε σε αυτοάμυνα. Με βάση το βίντεο, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι είναι ζωντανός, αλλά τώρα αναρρώνει στο νοσοκομείο. Η κατάσταση μελετάται στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που συμβαίνουν αυτά τα περιστατικά είναι επειδή η Ριζοσπαστική Αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τους αστυνομικούς και τους πράκτορες της ICE σε καθημερινή βάση. Απλώς, προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους να ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΗ. Πρέπει να σταθούμε δίπλα και να προστατεύσουμε τους αστυνομικούς από αυτό το Ριζοσπαστικό Αριστερό Κίνημα Βίας και Μίσους!» λέει στην ανάρτησή του.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός δήμαρχος Τζέικομπ Φρέι χαρακτήρισε «βλακείες» την εκδοχή που παρουσίασε το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

«Φοβόμασταν κάτι τέτοιο από τότε που η ICE αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στην πόλη», είπε και απαίτησε οι πράκτορες των υπηρεσιών μετανάστευσης «να ξεκουμπιστούν από τη Μινεάπολη».

Ο κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Γουόλτς απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, διαβεβαιώνοντας πως οι αρχές της πολιτείας καταβάλλουν προσπάθειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πράκτορες της ICE έχουν εμπλακεί σε αιματηρά επεισόδια στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την απέλαση παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ, καθώς και σε συγκρούσεις με πολίτες που διαδηλώνουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.