Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επικαλεστεί τον ομοσπονδιακό αυτό νόμο για την ανάπτυξη του αμερικανικού στρατού ή την ομοσπονδιοποίηση της Εθνοφρουράς, για την καταστολή των διαδηλώσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε την Πέμπτη να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης που του επιτρέπει να αναπτύξει στρατεύματα, καθώς εντείνονται οι διαμαρτυρίες κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Μινεάπολη.

Ο Τραμπ εξαπέλυσε τις νέες απειλές του μετά το περιστατικό με έναν αξιωματικό της ICE, ο οποίος πυροβόλησε στο πόδι διαδηλωτή που επιχείρησε να του επιτεθεί με με φτυάρι και σκούπα. Το περιστατικό ενέτεινε περαιτέρω το αίσθημα φόβου και οργής που υπάρχει σε όλη την πόλη μια εβδομάδα μετά την εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης δασκάλας από πράκτορες της ICE.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να επικαλεστεί τον ομοσπονδιακό αυτό νόμο για την ανάπτυξη του αμερικανικού στρατού ή την ομοσπονδιοποίηση της Εθνοφρουράς, που ελάχιστες φορες έχει επικληθεί, για την εγχώρια επιβολή του νόμου, παρά τις αντιρρήσεις των κυβερνητών των πολιτειών.

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς και τους εξεγερμένους από το να επιτίθενται στους Πατριώτες της Διεθνούς Ενέργειας Ενέργειας (ICE), οι οποίοι προσπαθούν απλώς να κάνουν τη δουλειά τους, θα θεσπίσω τον Νόμο περί Εξέγερσης, τον οποίο έχουν κάνει πολλοί πρόεδροι πριν από εμένα, και θα δώσω γρήγορα τέλος στην παρωδία που λαμβάνει χώρα σε αυτή την κάποτε σπουδαία Πολιτεία», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social.

Το περιστατικό που πυροδότησε τις νέες απειλές

Το βράδυ της Τετάρτης στη βόρεια Μινεάπολη, κατά δήλωσή τους, πράκτορες της ICE δέχτηκαν επίθεση από άνδρες με φτυάρια, κατά τη διάρκεια σύλληψης στο πλαίσιο της «Operation Metro Surge». Ένας από τους άνδρες, μετανάστης από τη Βενεζουέλα, πυροβολήθηκε στο πόδι, ανέφεραν δύο από τους πράκτορες στο CBS News.

Στο σημείο συγκεντρώθηκε άμεσα μεγάλο πλήθος, με τους διαδηλωτές να συγκρούονται με τις δυνάμεις του νόμου, καθώς το περιστατικό σημειώνεται ακριβώς μία εβδομάδα μετά την δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Γκουντ από τον πράκτορα της ICE Τζόναθαν Ρος.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για το συμβάν, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7 μ.μ. κατά τη διάρκεια στοχευμένης επιχείρησης της ICE. Οι αξιωματούχοι ανέφέρουν ότι ένας άνδρας οπλισμένος με φτυάρι - που περιγράφηκε ως «παράτυπος μετανάστης» από τη Βενεζουέλα και βασικός στόχος της επιχείρησης - επιτέθηκε σε αξιωματικό της ICE, χτυπώντας τον με το φτυάρι. Τότε ένας πράκτορας της ICE άνοιξε πυρ, τραυματίζοντας τον άνδρα στο πόδι.

Μετά τον πυροβολισμό, ο άνδρας διέφυγε σε κοντινή κατοικία. Οι αρχές ανέφεραν ότι αργότερα διαπίστωσαν πως στο σπίτι βρίσκονταν ακόμη τρεις επιπλέον στόχοι. Και τα τέσσερα άτομα οχυρώθηκαν στο εσωτερικό του σπιτιού.

Λόγω της κατάστασης «ομηρίας», κλήθηκαν επιπλέον δυνάμεις στο σημείο. Αστυνομικοί εισέβαλαν στο σπίτι, ενώ τόσο ο αξιωματικός της ICE που δέχθηκε το χτύπημα όσο και ο άνδρας που πυροβολήθηκε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του αξιωματικού και η φύση των τραυμάτων του δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους ότι ο υπήκοος Βενεζουέλας αρχικά διέφυγε από τις αρχές με όχημα, αλλά σύντομα προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο πριν διαφύγει πεζός.

Το DHS εξέδωσε ανακοίνωση το βράδυ της Τετάρτης, αναφέροντας ότι ο αξιωματικός δέχθηκε επίθεση από τον άνδρα καθώς εκείνος αντιστεκόταν στη σύλληψη και, ενώ βρίσκονταν στο έδαφος παλεύοντας, «δύο άτομα βγήκαν από κοντινό διαμέρισμα και επίσης επιτέθηκαν στον αξιωματικό με ένα φτυάρι χιονιού και ένα κοντάρι σκούπας».

«Φοβούμενος για τη ζωή και την ασφάλειά του, καθώς δεχόταν ενέδρα από τρία άτομα, ο αξιωματικός πυροβόλησε για να υπερασπιστεί τη ζωή του», ανέφεραν αξιωματούχοι του DHS.

