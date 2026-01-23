Στόχος οι εισαγωγές πετρελαίου, ώστε να επέλθει η πολιτική αλλαγή.

Τον πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας εξετάζουν οι ΗΠΑ, στο πλαίσιο μιας πιθανής νέας τακτικής της για να προκαλέσει την αλλαγή του καθεστώτος στην Αβάνα, μετέδωσε σήμερα το Politico.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, αν και δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση για την έγκριση αυτού του σχεδίου, μια τέτοια κλιμάκωση είναι επιδιωκόμενη από ορισμένους επικριτές της κουβανικής κυβέρνησης και στηρίζεται από τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Reuters, η κυβέρνηση του Μεξικού εξετάζει το αν θα συνεχίσει να στέλνει πετρέλαιο στην Κούβα, καθώς φοβάται ότι θα υποστεί αντίποινα από τις ΗΠΑ.

Ο αποκλεισμός των δεξαμενόπλοιων στη Βενεζουέλα τον Δεκέμβριο και η σύλληψη του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι αποστολές πετρελαίου στην Κούβα, αφήνοντας μόνο του το Μεξικό, ως τον μεγαλύτερο προμηθευτή για το νησί που αντιμετωπίζει ελλείψεις στην ενέργεια και μαζικά μπλακάουτ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια πρόσφατη ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social υποστήριξε ότι η Κούβα «είναι έτοιμη να πέσει» και πρόσθεσε: «Δεν θα στέλνονται πλέον πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα – Μηδέν!».

Πάντως για τις αποστολές πετρελαίου στην Κούβα δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση. Σύμφωνα με τις πηγές του Reuters, η πλήρης διακοπή τους, ο περιορισμός τους ή η συνέχισή τους είναι επιλογές που παραμένουν ακόμη στο τραπέζι.

Η μεξικανική προεδρία είπε στο πρακτορείο ότι η χώρα «ανέκαθεν ήταν αλληλέγγυα με τον λαό της Κούβας», σημειώνοντας ότι οι αποστολές πετρελαίου και μια ξεχωριστή συμφωνία, με την οποία πληρώνει για τις υπηρεσίες Κουβανών γιατρών, «είναι κυρίαρχες αποφάσεις».