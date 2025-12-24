Σφοδρή κριτική από τον Ερντογάν μετά τη συμφωνία της τριμερούς Συνόδου μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντέδρασε στην πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψαν μετά την Τριμερή Σύνοδο Ισραήλ, Ελλάδα και Κύπρος και διαμήνυσε πως η Τουρκία δεν θα επιτρέψει παραβιάσεις των δικαιωμάτων της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο.

«Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι, όπως χθες, είμαστε υπέρ της ειρήνης και σήμερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μείνουμε σιωπηλοί απέναντι στην καταπίεση και την αδικία. Ποτέ! Είτε στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Αιγαίο, είτε οπουδήποτε αλλού, ούτε σφετεριζόμαστε τα δικαιώματα κανενός, ούτε επιτρέπουμε να σφετεριστούν τα δικαιώματά μας», δήλωσε ο Ερντογάν στην ομιλία του σε συνάντηση με τους επαρχιακούς ηγέτες του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης την Τετάρτη.

«Δεν θα επιτρέψουμε να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων» πρόσθεσε.

Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος μπορούν να υπογράφουν συμφωνίες και να μεταφέρουν μηνύματα, αλλά αυτά δεν θα αλλάξουν ποτέ τις πολιτικές της Τουρκίας, υπογράμμισε ο Ερντογάν, χαρακτηρίζοντας τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου για την Τουρκία ως κενά λόγια και θράσος.

Για μία ακόμα φορά ο Ερντογάν εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Νετανιάχου λέγοντας πως έχει στα χέρια του το αίμα περισσότερων από 70.000 Παλαιστινίων και τόνισε πως η Τουρκία θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τις διμερείς συμφωνίες και τις ιστορικές εμπειρίες της.

Το Ισρ α ήλ παραβ ιάζει τη συμφωνί α της Γάζ ας

ΟΕρντογάν κατηγόρησε επίσης το Ισραήλ ότι παραβιάζει την εκεχειρία και στερεί από τους Παλαιστίνιους πολίτες επαρκή ανθρωπιστική βοήθεια εις βάρος της παραβίασης της ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Χαμάς.

«Σύμφωνα με τη συμφωνία, 600 φορτηγά έπρεπε να εισέρχονται στη Γάζα καθημερινά, αλλά το Ισραήλ δεν τηρεί τα λόγια του ακόμη και σε ανθρωπιστικά ζητήματα. Συνεχώς επινοούν δικαιολογίες και περιορίζουν την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας», δήλωσε.

Η Τουρκία έχει παραδώσει περίπου 105.000 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα τα τελευταία δύο χρόνια, δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος, τονίζοντας πως «ως Τουρκία δεν θα διστάσουμε. Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί και δεν θα ξεχάσουμε. Δεν θα αφήσουμε ποτέ τη Γάζα μόνη της».

Ο Ερντογάν, στην ομιλία του στη συνεδρίαση του AKP, επανέλαβε τη θλίψη του για το αεροπορικό δυστύχημα, όπου σκοτώθηκε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ της Λιβύης και επισήμανε πως «έχει ξεκινήσει έρευνα για αυτό το τραγικό περιστατικό, το οποίο μας έχει λυπήσει βαθιά, και θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα».