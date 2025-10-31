Μαθητές και φοιτητές κλιμακώνουν τη δράση τους με συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα στις 6 Νοέμβρη, τα αιτήματά τους.

Αναβρασμός επικρατεί στο χώρο της εκπαίδευσης με τους μαθητές και τους φοιτητές να έχουν προγραμματίσει συλλαλητήριο την προσεχή Πέμπτη 6 Νοέμβρη καθώς όπως καταγγέλλουν η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο τόσο με τα κενά στα σχολεία, την μεταφορά μαθητών αλλά και με το ζήτημα της υλοποίησης του μέτρου των διαγραφών αιώνιων φοιτητών.

Όπως δηλώνουν στο Dnews μαθητές αλλά και φοιτητές η απόφαση για να προχωρήσουν σε διαμαρτυρία και να «βάλουν λουκέτο» σε σχολεία και πανεπιστήμια αποτελεί το μοναδικό τρόπο για να εκφράσουν με τον πλέον ηχηρό τρόπο τα παρατράγουδα που καταγράφονται σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες τόσο σε υποδομές όσο και σε υποστελέχωση. Παράλληλα οι μαθητές διαδηλώνουν και για την προωθούμενη μεταρρύθμιση του «Εθνικού Απολυτηρίου» που όπως καταγγέλλουν δεν είναι τίποτα άλλο από ένα σχέδιο για καθιέρωση «τριπλών Πανελληνίων», μια μεταρρύθμιση με την οποία διαφωνούν ολοκληρωτικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δηλώνει: «Ως εδώ! Δε δεχόμαστε άλλο ένα σχολείο εξοντωτικό και άδικο. Θέλουμε καθηγητές, σύγχρονα κτήρια, ουσιαστική μόρφωση και όχι άγχος και φροντιστήρια από την Α’ Λυκείου». Οι μαθητές καταγγέλλουν ότι τα κενά στα σχολεία έχουν ξεφύγει, με αποτέλεσμα να χάνονται πολύτιμες ώρες μαθημάτων. Όπως τονίζουν: «Βρισκόμαστε στα μέσα του φθινοπώρου και πανελλαδικά υπάρχουν ακόμα κενά καθηγητών. Τάξεις με 30 μαθητές δεν μπορούν να κάνουν μάθημα, ενώ οι ελλείψεις στις υποδομές οδηγούν ακόμη και σε τραυματισμούς συμμαθητών μας. Μας αξίζει ένα καλύτερο σχολείο, με καθηγητές από την πρώτη μέρα, σύγχρονα κτήρια, δημιουργικό μάθημα και δραστηριότητες, μόρφωση και προοπτική για όλους -όχι μόνο για όσους αντέχουν οικονομικά οι οικογένειές τους».

Το Εθνικό Απολυτήριο «κόκκινο πανί» για τους μαθητές

Οι μαθητές εκφράζουν ξεκάθαρα την αντίθεσή τους, υπογραμμίζοντας: «Τις τριπλές Πανελλήνιες να τις ξεχάσουν». Σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, το σχέδιο προβλέπει ότι για την απόκτηση απολυτηρίου αλλά και για την εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια, οι μαθητές θα εξετάζονται όχι μόνο στις Πανελλαδικές της Γ’ Λυκείου, αλλά και σε πανελλαδικού τύπου εξετάσεις στην Α’ και Β’ Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα, με θέματα από Τράπεζα Θεμάτων. Ο βαθμός κάθε τετραμήνου θα συνυπολογίζεται μαζί με τις τρεις σειρές εξετάσεων. Οι μαθητές αντιδρούν έντονα: «Κάθε τάξη θα είναι σαν τη Γ’ Λυκείου! Ήδη με τέσσερα μαθήματα στην τελευταία τάξη εξαντλούμαστε στο φροντιστήριο και στο άγχος. Πώς να δεχτούμε πανελλαδικές από την Α’ Λυκείου, ακόμη και στα Θρησκευτικά; Με τι χρήματα θα πληρώνουμε τόσα φροντιστήρια;» Επισημαίνουν ότι με αυτόν τον τρόπο το σχολείο μετατρέπεται σε έναν ατελείωτο αγώνα βαθμών και εξετάσεων, χωρίς χώρο για δημιουργικότητα και ουσιαστική γνώση. Ως εναλλακτική, προτείνουν: Κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ). Δυνατότητα κατοχύρωσης βαθμολογίας σε μαθήματα όπου οι μαθητές έχουν αποδώσει καλά. Επανεξέταση μόνο στα μαθήματα όπου δυσκολεύτηκαν.

Κλειστά σχολεία αποφάσισαν οι μαθητές στις 6/11 - Τι ισχύει για μαθήματα και απουσίες

Η μαθητική κοινότητα ιδίως στην δευτεροβάθμια βαθμίδα προετοιμάζεται πυρετωδώς για το συλλαλητήριο της επόμενης Πέμπτης 6 Νοεμβρίου όμως πηγές του Υπουργείου διευκρινίζουν ότι σε καμία περίπτωση το κάλεσμα των μαθητών δεν ισοδυναμεί με κλειστά σχολεία ανήμερα της 6ης Νοέμβρη ούτε με αναστολή μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια. Η πρόθεση και η ανακοίνωση των μαθητών δεν ισοδυναμεί και με λουκέτο στις σχολικές τους μονάδες. Τα 15μελη των σχολείων κατόπιν συνεδρίασης θα αποφασίσουν για το αν θα συμμετάσχουν ή όχι στην διαμαρτυρία αλλά τα μαθήματα θα διεξαχθούν κανονικά στα σχολεία ανεξαρτήτως απόφασης του 15μελους. Ο μοναδικός λόγος για να μην γίνουν μαθήματα στα σχολεία εκείνη την ημέρα είναι να προχωρήσουν οι μαθητές σε κατάληψη καθώς σε κάθε άλλη περίπτωση τα μαθήματα θα διεξαχθούν και θα τηρηθεί και απουσιολόγιο.

Στους δρόμους οι φοιτητές κόντρα στις διαγραφές «αιώνιων»

Σε πανελλαδικό συντονισμό κινητοποιήσεων προχωρούν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από όλη τη χώρα, καλώντας σε μαζικά συλλαλητήρια την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, με αιτήματα τη στήριξη του δημόσιου πανεπιστημίου και την αναστολή του μέτρου εφαρμογής των διαγραφών αιώνιων φοιτητών. Οι φοιτητές, με αποφάσεις γενικών συνελεύσεων, δηλώνουν πως συνεχίζουν «πιο μαζικά, συντονισμένα και αγωνιστικά», εκπέμποντας όπως τονίζουν «σήμα SOS για τις σπουδές, τα πτυχία και την εργασιακή τους προοπτική».

Όπως σημειώνουν στο Dnews οι φοιτητές διεκδικούν αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για υποδομές, εξοπλισμό, προσωπικό και διδάσκοντες, πτυχία με αξία ως μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση επαγγέλματος καθώς και καμία διαγραφή φοιτητή που προσπαθεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του. Παράλληλα διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στα αιτήματά τους για «κατασκευή νέων σύγχρονων εστιών στην ευθύνη του κράτους, χωρίς ΣΔΙΤ και ενοίκια για όλους, αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την επισκευή, ανακαίνιση και συντήρηση των υπαρχουσών φοιτητικών εστιών. Ποιοτικές υπηρεσίες και μόνιμο προσωπικό, χωρίς εγγυήσεις και χαράτσια και χωρίς την κερδοσκοπική δράση των εργολάβων στην λειτουργία τους. Δωρεάν ποιοτική σίτιση για όλους τους φοιτητές

Δωρεάν μετακίνηση και internet για όλους. Μείωση και πλαφόν στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, ένταξη της φοιτητικής στέγης στο κοινωνικό τιμολόγιο. Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και ηλεκτρική ενέργεια. Δικαίωμα μετεγγραφής για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη. Να καταργηθούν οι απαράδεκτοι «κόφτες».

Στην κινητοποίηση της 6ης Νοεμβρίου συμμετέχουν δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη, Βόλο, Λάρισα, Καβάλα, Κοζάνη, Φλώρινα, Σέρρες, Ρόδο, Χίο και Αλεξανδρούπολη.

Ανάμεσά τους οι φοιτητικοί σύλλογοι του ΟΠΑ, ΕΚΠΑ, ΕΜΠ, ΠαΔΑ, ΑΠΘ, Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Κρήτης, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι σύλλογοι οικοτρόφων φοιτητικών εστιών.

«Μόνο με συλλογικό αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε»

Στην κοινή τους ανακοίνωση, οι φοιτητές επισημαίνουν: «Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά ξεκίνησε και οι φοιτητές εκπέμπουμε "SOS" για τις σπουδές, τα πτυχία μας και την εργασιακή μας προοπτική.

Τώρα συνεχίζουμε πιο μαζικά, συντονισμένα και αγωνιστικά! Μόνο με τον συλλογικά οργανωμένο αγώνα μπορούμε να βάλουμε μπροστά τις δικές μας ανάγκες για ένα σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και πραγματικά δωρεάν πανεπιστήμιο». Οι φοιτητικοί σύλλογοι καλούν σε μαζική συμμετοχή στα συλλαλητήρια της 6ης Νοεμβρίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας, με κεντρικό σύνθημα: «Δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους – Όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια».