Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή.

Ένας νεκρός 38χρονος είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή.

Ο νεαρός οδηγός, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.

Όπως αποδείχθηκε ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος.

Όσο για τον 17χρονο, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η Αστυνομία προχώρησε, ωστόσο, στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.