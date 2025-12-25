Ένας νεκρός 38χρονος είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε παραμονή των Χριστουγέννων στο Χαϊδάρι, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 17χρονος συγκρούστηκε με μηχανή.
Ο νεαρός οδηγός, εάν και διέθετε δίπλωμα οδήγησης, δεν συνοδευόταν από κάποιον από τους γονείς του, όπως ορίζει ο νέος ΚΟΚ.
Όπως αποδείχθηκε ο άτυχος 38χρονος δεν φορούσε κράνος.
Όσο για τον 17χρονο, υπεβλήθη σε αλκοτέστ και φάνηκε ότι δεν είχε είχε καταναλώσει αλκοόλ.
Η Αστυνομία προχώρησε, ωστόσο, στη σύλληψη τόσο του ίδιου όσο και της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Η Τροχαία, μέσα από κάμερες ασφαλείας, προσπαθεί να διαπιστώσει τις συνθήκες που συνέβη το τραγικό συμβάν.