Ο Βαγγέλης Δρίσκας μοιράζεται μια συνταγή που συνδυάζει τη γεύση της παραδοσιακής τηγανιάς με τη νοστιμιά του φούρνου.

Η χοιρινή τηγανιά είναι ένα από τα πιο αγαπημένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας με κυρίαρχο ρόλο στο εορταστικό τραπέζι και ο Βαγγέλης Δρίσκας μας προτείνει μια εκδοχή στον φούρνο που συνδυάζει τη νοστιμιά της τηγανιάς με την ευκολία του φούρνου. Το κρέας γίνεται ζουμερό και μαλακό, με τραγανή επιφάνεια, ενώ τα μυρωδικά και τα λαχανικά δίνουν ένταση και άρωμα.

Η παρασκευή της είναι απλή: το χοιρινό κόβεται σε μικρές μπουκιές, μαρινάρεται με λάδι, σκόρδο, λεμόνι και μυρωδικά, και ψήνεται μέχρι να αποκτήσει χρυσαφένιο χρώμα. Το ψήσιμο στον φούρνο επιτρέπει στο κρέας να παραμείνει ζουμερό, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τα αρώματα των προστιθέμενων υλικών. Σερβίρεται με φρέσκα λαχανικά ή πατάτες, και αποτελεί μια ζεστή, γευστική επιλογή για οικογενειακά τραπέζια ή φιλικές συγκεντρώσεις. Είναι ένα πιάτο που συνδυάζει παραδοσιακή γεύση και μοντέρνα εκτέλεση, ιδανικό για όσους θέλουν να απολαύσουν τη χοιρινή τηγανιά χωρίς πολύ κόπο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-df34obprbuax?integrationId=40599y14juihe6ly}

Συμβουλές για τέλειο αποτέλεσμα: