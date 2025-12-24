Πού θα λειτουργήσουν τα νέα Ωνάσεια Σχολεία από την επόμενη σχολική χρονιά 2026-2027.

Λίγο πριν μας αποχαιρετήσει το 2025, το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 8 νέα Ωνάσεια Σχολεία που θα ενταχθούν στο δίκτυο των σχολείων από τον προσεχή Σεπτέμβρη ώστε να ξεκινήσει η λειτουργία τους για την σχολική χρονιά 2026-2027.

Η λίστα των σχολείων που εντάσσεται στο δίκτυο των Ωνάσειων είναι τα εξής (7ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Αιγάλεω - 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω - 1ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ρόδου - 3ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ρόδου, 9ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Ηρακλείου -10ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου - 2ο Ημερήσιο Γυμνάσιο Πύργου 2ο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Πύργου).

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Με τη σημερινή απόφαση, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για το δημόσιο σχολείο που αξίζει σε κάθε παιδί. Ένα σχολείο ανοιχτό σε ιδέες, που δεν συμβιβάζεται με τον μέσο όρο, αλλά θέτει τον πήχη ψηλά για κάθε μαθητή και μαθήτρια. Ένα σχολείο που εγγυάται ίσες ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας, το κοινωνικό υπόβαθρο ή τις αφετηρίες κάθε παιδιού. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία - πάντα με συμπαραστάτη το Ίδρυμα Ωνάση - δεν είναι σχολεία-ελίτ, αλλά σχολεία που λειτουργούν ως οδοδείκτες προόδου και καινοτομίας για όλους: τον μαθητή που θέλει να εξελίξει τις δυνατότητές του, τον εκπαιδευτικό που ενισχύει την επάρκειά του, τον γονέα που αναζητά το καλύτερο εκπαιδευτικό περιβάλλον για το παιδί του. Είναι χώροι όπου το καινούριο δοκιμάζεται, αξιολογείται και διαχέεται σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό μας σύστημα μέσα από: σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές, καινοτόμα προγράμματα σπουδών, νέες μεθόδους διδασκαλίας. Με την επέκτασή τους σε πολλά σημεία της χώρας ενισχύουμε την κοινωνική δικαιοσύνη και την εθνική συνοχή, γιατί στο Υπουργείο Παιδείας πιστεύουμε σε ένα δημόσιο σχολείο σύγχρονο και συμπεριληπτικό. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και τόλμη να επενδύουμε στα παιδιά μας, στους εκπαιδευτικούς μας και στο μέλλον της χώρας, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς ανισότητες, χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης».