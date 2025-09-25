Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία συνδυάζουν ανακαινισμένες υποδομές, τεχνολογία αιχμής και σχολικά προγράμματα με κοινωνικό χαρακτήρα.

Το 5ο Ημερήσιο Γυμνάσιο και το 5ο Ημερήσιο ΓΕΛ Περιστερίου εντάσσονται στο νέο δίκτυο Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων, που φέρνει στο σήμερα τη δημόσια εκπαίδευση με κοινωνικό χαρακτήρα και σύγχρονες υποδομές. Πρόσφατα, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί υποδέχθηκαν τον πρωθυπουργό και την Υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή τους στις πλήρως ανακαινισμένες σχολικές μονάδες.

Οι εργασίες ανακαίνισης κάλυψαν 6.000 τ.μ., περιλαμβάνοντας αναβάθμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, αίθουσες διδασκαλίας, WC, αυλές, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ, εγκατάσταση κλιματισμού, διαδραστικών πινάκων και νέου φωτισμού LED. Παράλληλα, έγιναν φυτεύσεις και τοποθετήθηκαν παγκάκια, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Μετά τα μέσα Οκτωβρίου, τα σχολεία θα προσφέρουν Ομίλους και Σύνολα σε ποικίλα αντικείμενα – από Θετικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες έως Πολιτισμό, Τέχνη και Αθλητισμό – ενισχύοντας την ολοκληρωμένη ανάπτυξη των μαθητών και την προετοιμασία τους για τις Πανελλήνιες 2026.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση, Αντώνης Σ. Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος με ενθουσιασμό -πρέπει να πω- δέχθηκε την πρότασή μας να κάνουμε τα 22 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία και την Υπουργό, κ. Ζαχαράκη, η οποία μας έλυσε πολλά και σοβαρά προβλήματα άμεσα και με αποτελεσματικότητα. Θα μου επιτρέψετε, κ. Πρωθυπουργέ, να αναφέρω και τον κ. Πιερρακάκη, επί της υπουργίας του οποίου, ως Υπουργού Παιδείας, ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, με υπερκομματική πλειοψηφία στη Βουλή. Τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία είναι δημόσια σχολεία, υπηρετούν τη δημόσια παιδεία, τα παιδιά δεν πληρώνουν -εννοείται- ποτέ τίποτα. Εμείς στο Ίδρυμα Ωνάση υποστηρίζουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της παιδείας και στεκόμαστε αρωγοί στο κράτος και στο Υπουργείο Παιδείας, για να γίνει το Δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο ένα σχολείο το οποίο θα αγαπήσουν τα παιδιά, θα αγαπήσουν οι γονείς και θα αγαπήσουν οι εκπαιδευτικοί».

Ο Δήμαρχος Περιστερίου Ανδρέας Παχατουρίδης, σημείωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τον κ. Μητσοτάκη, που βρίσκεται σήμερα εδώ, την Υπουργό, την κα Ζαχαράκη. Πρόεδρε, όπως βλέπεις, είναι ένα άλλο σχολείο. Από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν, τα παιδιά είναι κατενθουσιασμένα από την καινούργια αλλαγή. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ίδρυμα Ωνάση, που έκανε μία πραγματικά υπέροχη δουλειά και πλέον στο Περιστέρι υπάρχει κι ένα Ωνάσειο, το οποίο είναι μια προστιθέμενη αξία για την εκπαίδευση».