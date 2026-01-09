Η Ελλάδα έχει έως σήμερα εκπληρώσει 178 από τα 382 ορόσημα και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 46,6%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 48,8%.

Μάχη με τον χρόνο δίνει η Ελλάδα για την ολοκλήρωση των οροσήμων και την πλήρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς το τελικό ορόσημο της 31ης Αυγούστου 2026 πλησιάζει. Σύμφωνα με ανάλυση της Eurobank, οι προκλήσεις παραμένουν σημαντικές τόσο ως προς την ταχύτητα όσο και ως προς την ποιότητα των επενδύσεων.

Μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2026 είχαν εκταμιευθεί 23,44 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 65,1% του συνόλου, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην 9η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

Η Ελλάδα έχει έως σήμερα εκπληρώσει 178 από τα 382 ορόσημα και στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 46,6%, όταν ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμορφώνεται στο 48,8%. Με βάση αυτά τα στοιχεία, η χώρα κατατάσσεται στη 17η θέση μεταξύ των κρατών-μελών. Η εικόνα, ωστόσο, δεν είναι ενιαία σε όλους τους πυλώνες του προγράμματος.

Στους τομείς της «Πράσινης μετάβασης» και της «Έξυπνης, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης» η Ελλάδα εμφανίζει ποσοστά ολοκλήρωσης υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τον δεύτερο πυλώνα να ξεπερνά το 50%. Στον «Ψηφιακό μετασχηματισμό» η πρόοδος κινείται κοντά στον μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ στον πυλώνα που αφορά την «Υγεία και την οικονομική, κοινωνική και θεσμική ανθεκτικότητα» το ποσοστό είναι χαμηλότερο, χωρίς ωστόσο να υστερεί δραστικά. Αντίθετα, σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις καταγράφονται στους πυλώνες της «Κοινωνικής και εδαφικής συνοχής» και των «Πολιτικών για την επόμενη γενιά».

Ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων την περίοδο 2020-2024, η Ελλάδα εμφανίζει καλύτερη εικόνα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σκέλος των δανείων, τόσο σε ετήσια όσο και σε σωρευτική βάση. Στις επιχορηγήσεις, αν και η πορεία της χώρας συμβαδίζει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη της ΕΕ, το 2024 καταγράφεται απόκλιση, με χαμηλότερη δυναμική. Παρά ταύτα, τα ετήσια ποσοστά εκταμίευσης τόσο δανείων όσο και επιχορηγήσεων έχουν βελτιωθεί αισθητά την τελευταία διετία και κινούνται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο το 2023 και το 2024.

Η σημασία του Ταμείου Ανάκαμψης για την ελληνική οικονομία θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι αντιστοιχούν στο 16% του ΑΕΠ, το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνολικά, οι πόροι ανέρχονται σε 35,95 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 18,22 δισ. ευρώ είναι επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ δάνεια.