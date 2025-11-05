Το χάος με τα κενά στα σχολεία δεν έχει τελειωμό με τις ελπίδες γονέων και εκπαιδευτικών να είναι πλέον στραμμένες στην τρίτη φάση των προσλήψεων αναπληρωτών.

Σε οριακό σημείο βρίσκεται η λειτουργία εκατοντάδων σχολείων σε όλη τη χώρα, καθώς τα κενά σε εκπαιδευτικούς παραμένουν τεράστια, με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές να μένουν χωρίς μαθήματα και πολλά ολοήμερα τμήματα να μην λειτουργούν. Σύμφωνα με τις Ομοσπονδίες Γονέων και τις ΕΛΜΕ, σχεδόν 8.000 κενά σε δασκάλους, νηπιαγωγούς και καθηγητές καταγράφονται δύο μήνες μετά από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα μαθήματα συνεχίζονται με μειωμένο ωράριο ή συγχωνευμένα τμήματα.

«Τα παιδιά χάνουν μαθήματα καθημερινά. Ολόκληρες τάξεις δεν έχουν δάσκαλο για εβδομάδες, ενώ ολοήμερα σχολεία μένουν κλειστά λόγω έλλειψης προσωπικού», τονίζει η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, που καλεί σε συλλαλητήριο στις 6 Νοεμβρίου στα Προπύλαια, ημέρα μαθητικής κινητοποίησης.

Γονείς και οι εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμους διορισμούς, επαναλειτουργία όλων των ολοήμερων τμημάτων, ενίσχυση της Παράλληλης Στήριξης και της Ειδικής Αγωγής καθώς και ανάκληση των συγχωνεύσεων τμημάτων που έχουν οδηγήσει σε υπερπλήρεις αίθουσες. Η κατάσταση, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί φορείς, θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και τη συνοχή της σχολικής κοινότητας. «Η δημόσια εκπαίδευση δεν μπορεί να λειτουργεί με ημίμετρα και καθυστερήσεις», υπογραμμίζουν χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η παιδεία «δεν μπορεί να περιμένει».

Περισσότερα από 160 κενά στην Δυτική Αττική

Την ανησυχία του για τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία της Δυτικής Αττικής εκφράζει ο αιρετός στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής, Κώστας Λουκόπουλος, εκλεγμένος με τις Συνεργαζόμενες Εκπαιδευτικές Κινήσεις. Όπως τονίζει ο αιρετός περισσότερα από 160 κενά εκπαιδευτικών καταγράφονται σε Μέγαρα, Ελευσίνα, Μάνδρα, Ασπρόπυργο και Λιόσια, σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες. Ενδεικτικά απουσιάζουν 30 Φιλόλογοι, 11 Φυσικοί – Χημικοί – Βιολόγοι – Γεωλόγοι, 12 Καθηγητές Αγγλικών, 11 Γυμναστές, 14 Οικονομολόγοι, 16 Πληροφορικοί. Μόνο στα σχολεία του Δήμου Μεγαρέων, καταγράφονται πάνω από 35 κενά, με αποτέλεσμα χιλιάδες χαμένες διδακτικές ώρες σε Γυμνάσια, Λύκεια και ΕΠΑΛ.

«Βρισκόμαστε ήδη στη 10η εβδομάδα του σχολικού έτους και τα σχολεία λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις. Οι μαθητές στερούνται βασικά μορφωτικά δικαιώματα», επισημαίνει ο κ. Λουκόπουλος, τονίζοντας πως οι αριθμοί «διαψεύδουν κάθε επικοινωνιακή προσπάθεια ωραιοποίησης».

Παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας ότι «τα κενά θα καλυφθούν άμεσα», οι ελλείψεις επιμένουν, προκαλώντας αγανάκτηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς. «Η αιτία δεν βρίσκεται στις νόμιμες άδειες των εκπαιδευτικών, αλλά στις ανεπαρκείς πιστώσεις και στη δημοσιονομική πολιτική στενότητας που έχει επιλέξει η κυβέρνηση», σημειώνει. Την ίδια στιγμή, το ήδη υπάρχον προσωπικό καλείται να σηκώσει ένα δυσανάλογο βάρος, καθώς επιβαρύνεται με πρόσθετο διοικητικό έργο και γραφειοκρατία, γεγονός που το απομακρύνει από τον κύριο ρόλο του, τον παιδαγωγικό.

«Η μόνη πραγματική λύση», καταλήγει ο Κώστας Λουκόπουλος, «είναι η άμεση διάθεση επαρκών πιστώσεων και η πλήρης κάλυψη όλων των εκπαιδευτικών αναγκών, ώστε κανένα σχολείο και κανένας μαθητής να μη μείνει πίσω».

Αλαλούμ στις τάξεις με τα 245 κενά στην Γ Αθήνας - «Οι μαθητές θεατές στην απαξίωση του σχολείου»

Σε αδιέξοδο έχουν οδηγηθεί και οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας στην Γ Αθήνας με τα κενά να φτάνουν τα 245 που μεταφράζονται σε 114 στην Γενική Παιδεία και 131 στην Ειδική Αγωγή εκ των οποίων 99 σε Παράλληλη Στήριξη εξηγεί ο Θοδωρής Κατσωνόπουλος, αιρετό μέλος του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΔΕ) εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο των Συνεργαζόμενων Εκπαιδευτικών Κινήσεων (ΣΥΝΕΚ).

«Η πολιτική της «εξοικονόμησης πόρων» και του «εξορθολογισμού των αναγκών» οδηγεί στη διάλυση των σχολείων, στην υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και στη συνεχή επιδείνωση των εργασιακών συνθηκών των εκπαιδευτικών. Το «Δεν υπάρχουν πιστώσεις» έχει γίνει η μόνιμη απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, την ώρα που επιβάλλονται συγχωνεύσεις τμημάτων, υπερωρίες, μετακινήσεις και επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών, με μοναδικό στόχο την εξοικονόμηση κονδυλίων.Οι εκπαιδευτικοί έχουν φτάσει στα όριά τους, ενώ οι μαθητές και οι γονείς ζουν με την αγωνία πότε επιτέλους θα λειτουργήσει ομαλά το σχολείο τους.

Η διαχείριση των κενών με ημίμετρα, υπερωρίες και προσωρινά μπαλώματα εξαντλεί το προσωπικό. Εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε τρία, τέσσερα ή και πέντε σχολεία, προσπαθώντας να συμπληρώσουν ωράριο, βυθισμένοι στη γραφειοκρατία και στις ευθύνες που ξεπερνούν τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Η υποβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης δεν είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι πολιτική επιλογή.» σημειώνει ο κ. Κατσωνόπουλος

Υπολειτουργούν τα σχολεία στα Χανιά με 500 κενά, εκατοντάδες χιλιάδες χαμένες ώρες μαθημάτων

Παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες χωρίς παράλληλη στήριξη, κλειστά τμήματα ειδικών σχολείων λόγω έλλειψης νοσηλευτή, ολοήμερα τμήματα που δεν λειτουργούν εξαιτίας της απουσίας εκπαιδευτικών, μαθητές χωρίς καθηγητές μαθηματικών, ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής είναι καθημερινότητα στα σχολεία των Χανίων. Όπως καταγγέλλει o πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Χανίων κ. Σταμάτης Μαμάκας στο zarpanews.gr «έχουμε 500 εκπαιδευτικά κενά στο νομό αυτή τη στιγμή. Η λύση που περιμένουμε είναι η τρίτη φάση των αναπληρωτών, γνωρίζουμε όμως ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς τα κενά δεν καλύπτονται ποτέ πλήρως».

Ιδιαίτερα σοβαρό είναι το πρόβλημα στην παράλληλη στήριξη και στα ειδικά σχολεία. «Στις Στέρνες, στο νέο υπερσύγχρονο ειδικό σχολείο, δεν υπάρχει νοσηλευτής, με αποτέλεσμα τα παιδιά να πηγαίνουν μόνο δύο φορές την εβδομάδα στο σχολείο, ενώ στο δημοτικό τρεις. Τα παιδιά του νηπιαγωγείου έχουν κάνει μόλις δέκα ημέρες μάθημα από την αρχή της χρονιάς», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, προβλήματα υπάρχουν σε δεκάδες σχολεία του νομού: στο 2ο σχολείο Χανίων λείπει καθηγητής ιταλικών, στο Μουσικό Σχολείο δεν υπάρχει μαθηματικός, ενώ στο Βαρύπετρο δεν έχει οριστεί παράλληλη στήριξη.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας του ΣΕΠΕ Χανίων, Αργυρώ Χαραλαμπάκη, ανέφερε πως τα κενά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση φτάνουν τα 300. «Είμαστε αγανακτισμένοι για την κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία μας. Υπάρχουν μαθητές με ιδιαίτερες μαθησιακές αδυναμίες που χρειάζονται στήριξη και έχουν αφεθεί κυριολεκτικά στο έλεος», σημείωσε. Παρά τις επανειλημμένες υποσχέσεις, η απάντηση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης παραμένει η ίδια: «Έχουμε δώσει τα κενά, αλλά δεν υπάρχουν προσλήψεις». Όπως καταγγέλλουν οι γονείς, «μια χαρά βρίσκονται χρήματα για πολεμικό εξοπλισμό, αλλά για την εκπαίδευση και την υγεία δεν υπάρχουν».

Γ’ φάση αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Μέχρι 15 Νοεμβρίου οι προσλήψεις

Άπαντες έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στην επικείμενη τρίτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών που σύμφωνα με την δέσμευση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Νοεμβρίου 2025, με στόχο να καλυφθούν τα εναπομείναντα κενά στα σχολεία όλης της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο, πρόκειται για περίπου 3.500 θέσεις που παραμένουν ακάλυπτες, ενώ ήδη έχουν προηγηθεί η Α΄ και Β΄ φάση προσλήψεων στις αρχές και στα τέλη Σεπτεμβρίου.

