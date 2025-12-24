Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι 12 συλληφθέντες.

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνουν οι 12 συλληφθέντες, μεταξύ των οποίων και έξι ανήλικοι που κατηγορούνται για διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης σε σχολεία στην Αττική.

Με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, μετά τη μαραθώνια απολογία τους, τα ξημερώματα κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν πως έκαναν εμπόριο ναρκωτικών υποστηρίζοντας πως είναι χρήστες οι ίδιοι.

Το κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους θεωρεί πως οι ενήλικοι συλληφθέντες αποτελούσαν το «πυρήνα» του κυκλώματος και οι ανήλικοι χρησιμοποιούνταν ως «βαποράκια». Φέρονται να δρούσαν από τον Οκτώβριο του 2025 κυρίως σε Νέα Χαλκηδόνα, Άνω Πατήσια και Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη του κυκλώματος ήταν υποχρεωμένα να υπακούουν σε αυστηρούς κανόνες πειθαρχίας, η μη τήρηση των οποίων επέσυρε χρηματικές κυρώσεις, άσκηση σωματικής βίας, ακόμη και βασανιστήρια. Μάλιστα, σε μία περίπτωση μέλος της εγκληματικής οργάνωσης υπέστη βασανιστήρια με σβήσιμο αναμμένου τσιγάρου στο χέρι του, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση εγκαύματος.