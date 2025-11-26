Οι δηλώσεις του Σι Τζινπίνγκ για την φονική φωτιά στο Χονγκ Κονγκ.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε σήμερα το Χονγκ Κονγκ να «καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια» για την κατάσβεση της τεράστιας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει σε συγκρότημα πολυκατοικιών και η οποία προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 13 ανθρώπων, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες, σύμφωνα με κρατικό μέσο ενημέρωσης.

«Ο Σι Τζίνπινγκ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στη μεγάλη πυρκαγιά σε οικιστικό τομέα της περιοχής Τάι Πο, στα Νέα Εδάφη, του Χονγκ Κονγκ, συμπεριλαμβανομένου του πυροσβέστη που πέθανε κατά την άσκηση των καθηκόντων του», μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Ο πρόεδρος «εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και σε όσους επλήγησαν από την καταστροφή, και ζήτησε να καταβληθούν όλες οι προσπάθειες ώστε να κατασβεστεί η φωτιά και να ελαχιστοποιηθούν οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές ζημιές», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι η φωτιά είναι η δεύτερη σε λιγότερο από δύο μήνες σε κτίριο του Χονγκ Κονγκ, το οποίο είναι καλυμμένο με σκαλωσιές από μπαμπού. Στα μέσα Οκτωβρίου, ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά σε ένα ψηλό κτίριο στην επιχειρηματική περιοχή του Χονγκ Κονγκ, με αξιωματούχους να δηλώνουν ότι πιθανότατα προκλήθηκε από αποτσίγαρο.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα κατά τη διάρκεια του περιστατικού, αν και τέσσερα άτομα νοσηλεύτηκαν.

