Αυτοκίνητο στο Τόκιο έπεσε πάνω σε πεζούς, τραυματίζοντας περίπου 10 άτομα, τα 2 σοβαρά, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ο οδηγός τράπηκε σε φυγή, ωστόσο λίγο αργότερα συνελήφθη, σύμφωνα με ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Η εφημερίδα Mainichi ανέφερε ότι η αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό, ο οποίος εγκατέλειψε τον τόπο του ατυχήματος.

Σήμερα Δευτέρα είναι εθνική εορτή στην Ιαπωνία.

Με πληροφορίες από Associated Press