Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 470 drones και 48 πυραύλους σε νυχτερινή επίθεση στο Τερνόπιλ της Ουκρανίας.

Δεκαεννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε μια σφοδρή επίθεση ρωσικών πυραύλων και drones που έπληξε μια πολυκατοικία στην πόλη Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας.

Άλλοι 66 άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων τη νύχτα στην Ουκρανία που στόχευσαν ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, προκαλώντας έκτακτες διακοπές ρεύματος σε ορισμένες περιοχές λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών.

Οι επάνω όροφοι της πολυκατοικίας στο Τερνόπιλ καταστράφηκαν από την επίθεση ενώ μαύρος καπνός ξεχείλιζε ανάμεσα από τις φλόγες, λόγω της φωτιάς που ξέσπασε. Η Ρωσία εκτόξευσε πάνω από 470 drones και 48 πυραύλους στην νυχτερινή επίθεση, δήλωσαν αξιωματούχοι.

{https://twitter.com/maria_avdv/status/1991028098880643276}

Αποτέλεσμα των ρωσικών επιθέσεων, ήταν η Πολωνία να κλείσει προσωρινά τα αεροδρόμια του Ρζεσζόφ και του Λούμπλιν στα νοτιοανατολικά της χώρας και να απογείωσε πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη ως προφύλαξη για την προστασία του εναέριου χώρου της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος επρόκειτο να πραγματοποιήσει συνομιλίες στην Τουρκία στο πλαίσιο των προσπαθειών αναβίωσης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία, επιβεβαίωσε ότι πολυώροφα κτίρια κατοικιών είχαν πληγεί στο Τερνόπιλ και δήλωσε ότι κάποιοι μπορεί να έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991049210154614895}

Κάλεσε τους συμμάχους, για μία ακόμα φορά να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία για να τερματίσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμό της στην Ουκρανία. Ένα μέσο πίεσης κατά τον Ζελένσκι είναι η παροχή περισσότερων πυραύλων στην Ουκρανία.

«Κάθε θρασύτατη επίθεση κατά της καθημερινής ζωής δείχνει ότι η πίεση στη Ρωσία είναι ανεπαρκής. Αποτελεσματικές κυρώσεις και βοήθεια προς την Ουκρανία μπορούν να το αλλάξουν αυτό», έγραψε στο X.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1991108428941443091}

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι σε επτά ουκρανικές περιοχές επλήγησαν οι ενεργειακές υποδομές. Ένας μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι στην πόλη Λβιβ άκουσε εκρήξεις και ότι οι κάτοικοι του Κιέβου βρήκαν καταφύγιο σε σταθμούς του μετρό το πρωί της Τετάρτης. Η πλήρης έκταση της ζημιάς δεν είναι ακόμα σαφής, αλλά επιβλήθηκαν περιορισμοί στη χρήση ενέργειας σε όλη τη χώρα.

{https://twitter.com/ceanglobal/status/1991143440956920081}

{https://twitter.com/hanse_mina/status/1991143346656403744}

Με πληροφορίες του Reuters