Το πρώτο μωρό που γεννήθηκε στα Χανιά είναι ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

Το κοριτσάκι, βάρους 2.580 γραμμαρίων, γεννήθηκε με καισαρική τομή σε ιδιωτική κλινική, στις 8.50 σήμερα το πρωί, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Κάθε Πρωτοχρονιά φέρνει μαζί της ελπίδα, νέα ξεκινήματα και υποσχέσεις για το μέλλον. Ανάμεσα στα πρώτα χαμόγελα της χρονιάς ξεχωρίζουν πάντα τα πρώτα μωρά που γεννιούνται λίγο μετά την αλλαγή του χρόνου, σύμβολα ζωής και αισιοδοξίας. Με το πρώτο τους κλάμα, μοιάζουν να αναγγέλλουν την άφιξη μιας καινούργιας εποχής, γεμάτης όνειρα, προσδοκίες και αγάπη.

Τα μωρά της Πρωτοχρονιάς δεν είναι απλώς τα πρώτα παιδιά ενός νέου ημερολογιακού κύκλου αλλά μικρές υπενθυμίσεις ότι η ζωή συνεχίζεται. Για τις οικογένειές τους, η γέννησή τους αποτελεί διπλή γιορτή: τον ερχομό ενός παιδιού και την αρχή ενός νέου χρόνου που θα είναι για πάντα δεμένος με αυτή τη μοναδική στιγμή.

Σε πολλές χώρες, τα πρώτα μωρά της χρονιάς τιμώνται συμβολικά, με δώρα και ευχές, σαν να κουβαλούν μαζί τους καλοτυχία για όλους.