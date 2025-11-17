Οι δηλώσεις Ερντογάν για το Κυπριακό, μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επέμεινε ξανά στη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο, αναφερόμενος στο θέμα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο Τούρκος πρόεδρος έκανε δηλώσεις μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου και αναφέρθηκε στην πρόσφατη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Ερχιουρμάν, στην Άγκυρα. «Συζητήσαμε για μία βιώσιμη λύση και τα κοινά μηνύματα που μπορούμε να κάνουμε», ανέφερε για τη συνάντηση και τόνισε πως η λύση είναι η συνύπαρξη δύο κρατών, ενώ συμπλήρωσε ότι είναι «χάσιμο χρόνου» η επανάληψη πραγμάτων που δοκιμάστηκαν στο παρελθόν χωρίς αποτέλεσμα.

«Εάν η Ελληνοκυπριακή πλευρά επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση με τους Τουρκοκύπριους, μπορεί να βρεθεί μία δίκαιη και ρεαλιστική λύση, με βάση την κυριαρχική ισότητα και το ίσο διεθνές στάτους στο νησί. Αλλιώς, με βάση την αδικία, δεν μπορεί να οικοδομηθεί καμία λύση», υπογράμμισε.

Στις δηλώσεις του, ο Ερντογάν υποστήριξε ότι η Τουρκία «βιώνει τα πιο παραγωγικά χρόνια της» σε κάθε τομέα και πρόσθεσε πως «το όραμά μας για τον τουρκικό αιώνα γίνεται σταδιακά πραγματικότητα».

Επίσης, έκανε εκτενή αναφορά στη Γάζα και υπογράμμισε: «Όσο συνεχίζεται η κατοχή της Παλαιστίνης, καμία χώρα στην περιοχή δεν μπορεί να είναι ασφαλής».

{https://x.com/anadoluagency/status/1990451582765527322?s=20}