Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι την πολιτική βούληση, σημείωσε πρι τη συνάντηση για το Κυπριακό ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται, η πρώτη κοινή συνάντηση, μετά από έξι χρόνια, του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη και του ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν, παρουσία της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Μαρία Άνχελα Ολγκίν στην Κύπρο.

Νωρίτερα οι δύο ηγέτες επισκέφτηκαν το Ανθρωπολογικό Εργαστήριο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων. Η Μαρία Άνχελα Ολγκίν και ο Ειδικός Αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο, Χασίμ Ντιάν υποδέχθηκαν τον Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν ενώ μετά τν ολοκλήρωση των συνομιλιών θα παραστούν στη δεξίωση των Ηνωμένων Εθνών στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, πριν από τη συνάντηση ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε πως «διάβασα μια δήλωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη που αναφέρεται στα ψηφίσματα του ΣΑ των ΗΕ, παραπέμπει στα ψηφίσματα, άρα έχουμε και τη βάση. Εκείνο που χρειαζόμαστε είναι την πολιτική βούληση για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, αυτός είναι ο στόχος με τον οποίον προσέρχομαι στη συζήτηση, με συγκεκριμένες ιδέες, συγκεκριμένες εισηγήσεις».

Η τριμερής συνάντηση ξεκίνησε λίγο μετά τις 4:00 μ.μ. και βάσει προγράμματος αναμενόταν να διαρκέσει μέχρι τις 5:00 μ.μ.

